CHP Kırşehir ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kırşehir ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı mı? CHP Akçakent belediye başkan adayı, CHP Akpınar belediye başkan adayı, Boztepe CHP belediye başkan adayı, CHP Çiçekdağı belediye başkan adayı, CHP Kaman belediye başkan adayı, CHP Mucur belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Kırşehir ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu

AK Parti Kırşehir belediye belediye başkan adayı Yaşar Bahçeci oldu.

MHP'nin Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal olmuştu.

Kırşehir 2014 yerel seçim sonuçları

Akçakent 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50.3

SP % 42.7

MHP % 5.6

CHP % 1.2

Akpınar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50.1

CHP % 44.2

MHP % 4.2

Boztepe 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 36.7

CHP % 33.3

MHP % 29.7

Çiçekdağı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 46.2

AK Parti % 46.0

CHP % 6.9

Kırşehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41,2

CHP 25.6

MHP 16.9

İYİ Parti 10,1

HDP 4.7

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi