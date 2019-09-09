0553 313 94 23

CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç:

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Baran Genç, 96.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:59
CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç:

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Baran Genç, 96. Yıl kutlamalarının 25 yıl sonra alınan belediye ile Kırşehir’de anlamlı hale geldiğini söyledi.


CHP, il ve ilçe örgütleri Cacabey Meydanında yer alan Atatürk büstüne çenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Çelenk sunma törenine; Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, İl Başkanı Baran Genç, İlçe, gençlik ve kadın kollarının yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Birol Yurdugül’de katıldı.


CHP İl Başkanı Baran Genç yaptığı açıklamada; "CHP’nin kuruluşunun 96. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bizim için özel gün. Ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘İki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, birisi de Cumhuriyet Halk Partisidir’ diyerek CHP’ye olan sevgisini ifade etmiştir. Aslen CHP’nin 96. Yıl dönümünü kutluyoruz fakat Gazi Paşa, kutlamaların ilk yılında 1924yılında ki kutlamalarda ‘Aslında CHP birinci yaşını değil 5. Yaşını kutluyor diyerek’ partinin ilk kongresi olarak Sivas Kongresini işaret etmişti” dedi.


96. yıl kutlamalarının Kırşehir örgütü için ayrı bir anlamı olduğunu da açıklayan İl Başkanı Genç, "25 Yıl sonra Kırşehir Belediyesini kazanmış olmak CHP açısından inanılmaz değerli bir olgu, sadece Kırşehir’de değil, Akpınar ve Boztepe ilçelerinde de belediyeleri almış olmak bizler için ayrı birer gurur kaynağı" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar Konferansı"
    1. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    2. Van’da bir deprem daha
    3. AK Parti Giresun Milletvekilleri..
    4. İTÜ'lü genci öldüren katiller..
    5. Başkan ŞenlikoğluCumhurbaşkanı..
    6. "Allah rızası için destek bekliyoruz"
    7. Sarıkahraman: "Üretici üzerinde..
    8. Şahnahan’daki 60 kilometrelik alt yapı..
    9. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    10. Bursa menşeili ağaçlar küllerinden..
    11. Fatih Terim'den açıklama: Birlikte..
    12. İstanbul’da 20 bin okul taşıtı trafiğe..
    13. Denizli öğrenci kartlarına vize..
    14. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
    15. Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza..
    16. ’Çay Yolu Yaşam Vadisi Projesi’nin..
    17. Nikah dairelerinde "09.09.2019"..
    18. Voleybol Federasyonundan başkentli..
    19. İlk ders zili Başkan Palancıoğlu’ndan
    20. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik..
    21. ABD'li askerden gündemi sarsacak..
    22. İran’dan saldırganlara ikaz!..
    23. Metin İlhan: "CHP, duruşunu dayanışma..
    24. Annesini öldüren sanığın raporu..
    25. Red Bull Air Race’te şampiyon Matt Hall
    26. Okul kantinlerinde sağlıklı gıda dönemi
    27. CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç:
    28. Gümüşhane’de Belediye Başkanlığı..
    29. Yemen'in liman kenti Hudeyde'de..
    30. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!