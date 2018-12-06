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CHP Kırşehir belediye başkan adayları 2019 son dakika

CHP Kırşehir belediye başkan adayları son dakika. CHP Parti Meclisi’nde 16 ilin belediye başkan adaylarını son dakika belirledi. isimleri belirlenen belediye başkan adayları arasında Kırşehir belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte CHP Kırşehir belediye başkan adayları...

06 Aralık 2018 Perşembe 16:46
CHP Kırşehir belediye başkan adayları 2019 son dakika

CHP Parti Meclisi’nde 16 ilin belediye başkan adaylarını son dakika belirledi. isimleri belirlenen belediye başkan adayları arasında Kırşehir belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte CHP Kırşehir belediye başkan adayları...

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 6 Aralık Perşembe günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 16 ilin belediye başkan adayının ismi kesinleşmiş oldu. 

CHP Kırşehir belediye başkan adayı belli kim oldu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanan belediye başkan adayları arasında Kırşehir belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart  2019 yerel seçimlerde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu oldu.

AK Parti Kırşehir belediye belediye başkan adayı Yaşar Bahçeci oldu.

MHP'nin Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal oldu

Kırşehir 2014 yerel seçim sonuçları

Akçakent 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50.3

SP % 42.7

MHP % 5.6

CHP % 1.2

Akpınar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50.1

CHP % 44.2

MHP % 4.2

Boztepe 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 36.7

CHP % 33.3

MHP % 29.7

Çiçekdağı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 46.2

AK Parti % 46.0

CHP % 6.9

 

Kırşehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41,2

CHP 25.6

MHP 16.9

İYİ Parti 10,1

HDP 4.7

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:46
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