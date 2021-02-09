CHP kirli ittifakını koruma derdinde

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Kongrelerde görev alacakları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttükleri kongrelerin büyük coşku ve heyecanla gerçekleştiğini belirtti. Birliklerini, beraberliklerini ve kardeşliklerini güçlendirdikleri, ülkeye ve millete hizmet heyecanını yeniledikleri, umutlarını ve azimlerini biledikleri kongreleri demokrasi şölenlerine çeviren partililere teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

2023 seçimleri çok kritik

“Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız. 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Zihnini ve kalbini bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler, buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına, demokrasisine saldırıyor. Hamdolsun bugüne kadar Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı milletimizle gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri, 84 milyonun gönlüdür.”

Türkiye ayakta, onlar kin kusuyor

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, küresel, siyasi ve ekonomik dönüşümün etkisiyle adeta yaprak gibi sallandıkları bir dönemde Türkiye’nin sapa sağlam ayakta durduğunu vurgulayan belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş, onu da biliyoruz. Ama her şeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak, herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz. İçlerinden bir kişiye bile bu hakikatleri gösterebilirsek, ülkemize hayırlı bir hizmet vermiş oluruz.

Hayalleri bile yetmez

“Biz samimiyete koşturdukça Rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Ülkemize, cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. Terör örgütleriyle mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, dostlarımızla birlikte tüm mazlumlara el uzatmaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını arttırdığımız için mutluyuz. Karşımıza çıkan muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. ‘Durmak yok, yola devam’ dedik, buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez.”

Sonunda CHP’yi parçaladılar

CHP’nin kötü yönetildiği savunan Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle tamamladı: “İşte parçalanmaya başladılar. Acaba ‘CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor’ diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Yine bugün nerede milletin huzuruna, toplumsal barışına kasteden bir hadise varsa arkasında muhakkak CHP ve şürekası çıkıyor. CHP’nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP’nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı özellikle herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek parti devriyle yarışır seviyeye geldi.

Tek adamcağız diktası patladı

“Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer, partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmektir. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan bir kişinin bugün CHP içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini örtmeye çalışmasını da kendi karakterine veriyoruz. İşte Menemen. Neler oldu biliyorsunuz. Sonunda hamdolsun Menemen’de şimdi AK Parti iktidar oldu. En büyük üzüntümüz, içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar.”