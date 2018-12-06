CHP Kırklareli ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kırklareli ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Vize belediye başkan adayı, CHP Demirköy belediye başkan adayı, Babaeski CHP belediye başkan adayı, CHP Kofçaz belediye başkan adayı, CHP Lüleburgaz belediye başkan adayı, CHP Pınarhisar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Kırklareli ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi