CHP kaynıyor!

Haber Merkezi

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP’de aday krizi devam ediyor. Ana muhalefet partisinde yerel seçimler öncesi ilk olarak İzmir krizi boy gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim 2018’de yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra partisinin İzmir’de Büyükşehir Belediyesi adaylığının geç kaldığını belirten Kocaoğlu, yeniden aday olabileceğini açıklamıştı. Pazar günü Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 13 saat süren Parti Meclisinin (PM) ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olmuştu.

Kadıköy’de de “aday” krizi

İzmir krizinden Tunç Soyer isminin çıkmasının ardından şimdi de Kadıköy’de “aday” krizi yaşanıyor. PM’den, HDP/PKK destekçisi Şerdil Dara Odabaşı’nın ismi çıktı. Ancak Odabaşı, adaylığının kesinleşmesi için gerekli olan 31 oyu alamadı. CHP Genel Merkezi’nin yaptığı “Kadıköy adayımız Şerdil Dara Odabaşı” açıklamasını yalanlayan mevcut Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise “Aday henüz belli değil” dedi.

Nuhoğlu: Kılıçdaroğlu işine bak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tatışmaların odağındaki Aykut Nuhoğlu için Parti Meclisi Toplantısı’nda, “Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine cevap veren Aykut Nuhoğlu, “Bizi başarısız olarak gösterenler kriteri neye göre belirliyorlar. Biz 5 yıl boyunca Kadıköy’ü, sosyal demokrat partinin kitabına uygun şekilde yönettik. Başarısız olarak adlandıranlar açacaklar o kitaba bakacaklar. Parti üyeleri kendi belediye başkan adaylarını seçemiyorsa, CHP yönetimi kendini değerlendirsin. Ben ve diğer aday adaylarının da aday olma hakkı var. Buna karar verecek olan 61 tane PM üyesidir” ifadelerini kullandı.

Hazinedar: Bana operasyonu bakanlık değil, partim yaptı

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise basın toplantısında, yine görevden alınan Battal İlgezdi’nin yeniden Ataşehir’de belediye başkanlığına aday gösterilmesine rağmen, kendisinin gösterilmemesini eleştirdi. Hazinedar, şunları söyledi: ”CHP’de maalesef, üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun ilamıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır. Maalesef Battal İlgezdi ile aramızdaki en önemli fark budur. İstanbul’da seçilmesi garanti olan neredeyse bütün ilçelerde, bu yaklaşım egemen olmuş ve aday belirleme sürecinde tercih sebebi olmuştur. Şimdi ben nasıl diyebilirim ki iktidar şahsıma siyasi operasyon yaptı. Operasyonu şahsıma bizatihi CHP’nin yönetim kademesinden ve bir kısım Beşiktaş’taki sözde partililer yapmıştır. Buna engel olmayan da CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur.” Hazinedar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine randevu vermemesinden de yakındı.