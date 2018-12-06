CHP Karaman belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi

CHP Karaman belediye başkan adayı kim oldu? CHP PM'si kararına göre aralarında Karaman belediye başkan adayının da olduğu bazı illerin 2019 yerel seçim adaylarını açıkladı. Peki Karaman CHP belediye başkan adayı kim oldu? CHP Karaman belediye başkan adayları 2019 listesi...

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 6 Kasım Perşembe günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında bazı belediye başkan adayları daha açıklandı. CHP'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Tunceli belediye başkan adayı da yer aldı.

CHP Karaman belediye başkan adayı kim oldu?

CHP Parti Meclisi’nde belirlenen adaylar arasında Tunceli belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Karaman belediye başkan adayı Emin Ege oldu.

Karaman 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ertuğrul Çalışkan % 52.4

MHP adayı Ali Pınarbaşı % 26.5

CHP adayı Merih Ünver % 14.5

Karaman 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 53.58

CHP: Yüzde 16.20

MHP: Yüzde 15.19

İYİ Parti: Yüzde 11.77

SP: Yüzde 1.60

HDP: Yüzde 1.09

AK Parti Karaman Milletvekilleri

Recep Şeker

Selman Oğuzhan Eser

CHP Karaman Milletvekili

İsmail Atakan Ünver