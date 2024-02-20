CHP Karabük'te aday listesini geç sundu! Nihai karar bekleniyor
CHP, Karabük'te 31 Mart seçiminde yarışacak merkez aday listelerini süre dolduktan sonra teslim etti.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak aday listelerini teslim etmesi için siyasi partilere verdiği süre 17.00 itibarıyla doldu.
Nihai karar bekleniyor!
CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeye çalıştı.
İl Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, son kararın seçim kurulunda olduğu bildirildi.
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