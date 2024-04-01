CHP Kandil uzantısına peşkeş çekmişti! Biji serok sloganlarıyla kutlama yaptılar
CHP'nin aday çıkarmayarak, Kandil'in uzantısı DEM Parti'ye peşkeş çektiği Mersin Akdeniz'de, 'Biji serok apo' sloganlarıyla kutlama yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli pazarlıklar yaparak, birçok bölgeyi Kandil'e peşkeş çekti. Bunlardan biri de Mersin'in Akdeniz ilçesi oldu.
Büyükşehir'de DEM Parti'nin Vahap Seçer'i desteklemesine karşılık, CHP'nin aday çıkarmayıp 'kent uzlaşısı' sağladığı Akdeniz'de DEM'in adayı Nuriye Arslan ile Hoşyar Sarıyıldız desteklendi.
CHP bölücülere kazandırdı
Yarışı önde götüren DEM Parti'nin, Akdeniz ilçe binası önünde toplanan terör yandaşları 'biji serok apo' sloganları attı.
Bölücülerin kazanmasını sağlayan CHP'nin Kemalist maskesi böylece bir kez daha düşmüş oldu.
'Kürdistan' sloganları atılmıştı
Yakın zamanda Akdeniz'de, DEM Parti'nin seçim bürosu açılışında PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için "Biji serok apo' ile 'Kürdistan' sloganları atıldı.
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