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Medya CHP kafası böyle çalışıyor! Hangisi akıl alır ki?
Medya

CHP kafası böyle çalışıyor! Hangisi akıl alır ki?

Yeniakit Publisher
2024-08-11 14:45:00 -
CHP kafası böyle çalışıyor! Hangisi akıl alır ki?

Hikmet Genç, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının Türkiye’deki yasalar ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini eleştirdi. Genç, bu platformların LGBT propagandası, ahlaki çöküş ve suç işleyenlerin korunmasına zemin hazırladığını belirtti. Sosyal medyanın, küresel güçlerin dayatmalarına hizmet ettiğini ifade eden Genç, Türkiye'nin kendi çıkarlarını korumak için bu platformlara karşı tedbir almasının gerekliliğini vurguladı. Hikmet Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Hikmet Genç, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının Türkiye’deki yasalar ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini eleştirdi. Genç, bu platformların LGBT propagandası, ahlaki çöküş ve suç işleyenlerin korunmasına zemin hazırladığını belirtti. Sosyal medyanın, küresel güçlerin dayatmalarına hizmet ettiğini ifade eden Genç, Türkiye'nin kendi çıkarlarını korumak için bu platformlara karşı tedbir almasının gerekliliğini vurguladı. Hikmet Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bu yazıya başlarken 'her an açılabilir manşeti' vardı haber sitelerinde.

"Eli kulağında, açıldı açılacak!..",

"Son dakika.., Instagram'a ne zaman kavuşacağız?.."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu arada "Tictok da kapanacak mı?!" haberi de iki gündür en önemli haberlerden biri.

Hayatımız bunlara bağlı!

Nefes alamıyoruz.

Yazık ki çok yazık...

Devlet diyor ki, "Bize haksızlık yapılıyor."

Bize, diğer ülkelerdeki uygulamalardan farklı davranıyor.

Temsilci atamıyor. Sorumluluk almıyor.

Sadece bizim kanunlarımıza göre değil, evrensel normlara göre suç sayılan hiçbir şeyi suç olarak görmüyor.

Ama sadece bizde görmüyor.

Katillerin gaddarlığına perde oluyor. Lgbt'yi dayatıyor, haysiyet cellatlarının sesi oluyor.

Vicdanın sesini kesiyor.

Sonra da "özgürlük" diye bağırıyor.

İnstagram'ımı isterim diye bas bas bağıranlara sesleniyorum.

Hadi gâvur gâvurluğunu yapıyor.

Size n'oluyor?

Ulan hiç mi utanmanız yok!

Herifçioğlunun bize yaptığı muameleden hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz?..

"Siz bizim gibi medeni değilsiniz. Hak etmiyorsunuz. İstediğimi dayatırım." diyor...

Hiç mi onurunuza dokunmuyor?

***

Eloğlu Roblox adlı oyun platformunu inceliyor ve bir belgesel yayınlıyor. Dünyada günlük ortalama 77 milyon kullanıcısı olan oyunun yüzde 40'ından fazlasının 13 yaş altında çocuk olduğu ortaya çıkıyor. Bu oyun sebebiyle çocukların kaçırılması ve cinsel tacize maruz kalmaları gibi dehşet verici olaylarla karşı karşıya kalındığı anlatılıyor.

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, çocuk istismarının yapıldığı, LGBT ve pedofilinin yer aldığı Roblox adlı oyun platformuna erişimi engelliyor.

Sonra içimizdeki Roblox'lar 'niye engelleniyor, akıl alır gibi değil' diyor...

Şimdi de dünyanın en iğrenç en seviyesiz platformu TikTok kapanacak mı diye endişelenen bir güruh var.

'Ota bota muhalefet edeceğiz' derken geldikleri duruma bakın. Instagram'ın, TikTok'un namusunu ülke namusunun üstünde tutuyorlar.

LGBT ve pedofilinin yer aldığı Roblox'u kapatmanın 'akıl alır gibi olmadığını' söylüyorlar.

'Akıl alır gibi değil' diyesim var, ama artık o da abes.

CHP kafası böyle çalışıyor.

Hangisi akıl alır ki?!"

 

 

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