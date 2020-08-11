CHP Kadın Kollarında devir teslim

ANKARA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Aylin Nazlıaka, görevi Fatma Köse'den devraldı.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Nazlıaka'ya yürüdüğü yolda başarılar diledi.

Kadın örgütünün gücü, temsiliyeti ve eşitlik mücadelesinin bir kat daha ileriye gideceğine inandığını ifade eden Köse, şunları söyledi:

"Kurultaylarda bazen farklı konuşmalar olabilir. Kurultayın heyecanıyla farklı şeyler yaşayabiliriz. Ama 4 yıl Kadın Kolları Genel Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz, yoldaşınız olarak bu mücadelenin içinde her zaman var olacağımı, bu mücadeleyi birlikte büyüteceğimizi bilmenizi istiyorum. Çünkü bu bir kadın mücadelesi, kadının eşitlik ve gelecek mücadelesi. Bu mücadelenin dışında ya da başka bir yerde olmak benim kitabımda yok."

- "Rotamız iktidar, kotalar bize dar"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da eşitlik hakkı mücadelesinin bir yolculuk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle taçlandıracağımız iktidar yürüyüşümüzde kadınlarla birlikte biz bu devrime imza atacağız. CHP'li kadınlar eşitlik mücadelesi veren, hangi siyasi partiden olursa olsun bu konuda samimi çaba harcayan tüm kadınlarla birlikte yürüyerek ülkemizde bir devrimi daha gerçekleştirecek ve ülkeye demokrasiyi getirecek."

Öncelikle toplumun yüzde 50'sini oluşturan kadınların katılımcılığını gerçek anlamda sağlayacaklarını ifade eden Nazlıaka, hayatın her alanında eşit temsiliyetini teminat altına alacaklarını dile getirdi.

Nazlıaka, "Yapılacak olan ilk seçimlerde partimizi iktidara getirme noktasında kahramanlarımız kadınlar olacak. El ele, omuz omuza yürek yüreğe çalışmayı sürdüreceğiz. Rotamız iktidar, kotalar bize dar." dedi.

Konuşmaların ardından Nazlıaka ve Köse birbirlerine çiçek verdi.



