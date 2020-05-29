CHP kadın kollarına sosyal medyayı etkin kullanma kılavuzu

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, başta kadınların günlük yaşamdaki sorunları olmak üzere toplumsal konularda birlikte hareket ederek kamuoyu oluşturmak amacıyla parti örgütleri için "sosyal medyayı kullanma kılavuzu" yayınladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı sosyal medyanın gücünün giderek artması üzerine bu alanın daha etkin kullanımı için harekete geçti.

Kendilerine bağlı tüm kadın kollarının birlikte hareket ederek "daha güçlü ses çıkarmasını" hedefleyen genel merkez kadın kolları, bu bağlamda hazırladığı "sosyal medyayı kullanma kullanma kılavuzu"nu tüm il ve ilçe başkanlarına gönderdi.

Kadın kolları yöneticileri ve üyelerine gönderilen kılavuzda, sosyal medyada kullanılan terimlerin anlamları başta olmak üzere TT (Trending Topic) çalışmasının detaylarına da yer veriliyor. Kılavuzda paylaşılacak konu için yapılması gereken ön hazırlıklar, bir "etiket" belirlenmesi, "toplu hareket edilmesi", "daha fazla etkileşim alınması" ve "TT yapılan konunun uzun süre gündemde kalabilmesi" için atılması gereken adımlar sırasıyla anlatılıyor.

Söz konusu kılavuzun hazırlanma amacı ve yapılan çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, özellikle pandemi döneminde sosyal medyanın rolünün daha da arttığına dikkati çekti.

"Twitter, Facebook, Instagram gibi alanların CHP kadın örgütlerinde etkili bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapıyoruz." diyen Köse, söz konusu kılavuzla da önemli bir ivme yakaladıklarını aktardı.

- "Kamuoyu oluşturuyoruz

Gündemde olan konuları ilk olarak 81 il kadın kolları başkanıyla değerlendirdiklerini ve çözüm yollarını konuştuklarını anlatan Köse, sonrasında ise bu çözüm önerilerini belli bir plan çerçevesinde sosyal mecraya taşıyarak kamuoyu oluşturduklarını söyledi.

Bu dönemde özellikle tarım işçisi kadınların sorunlarına eğildiklerini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda daha çok dönem itibarıyla tarım işçisi kadınların ve çocuklarının sorunlarına eğiliyoruz. Bu pandemi döneminde tarım işçisi kadınların var olma mücadelelerine tanıklık ettim. İşte bunları paylaşıyoruz. Gündemimizdeki bir başka konu ise şiddete, tacize uğrayan kadınlar. Bu konuları da yine sosyal medyadan gündeme getiriyoruz. Bu kadınlara sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü şiddet artarak devam ediyor. Pandemi döneminde evde kalan kadınlar ciddi şiddet görüyor. İşte bir öğretmenin katline tanıklık ettik. Bunlar çok fazla yaşanıyor. Bunun önlenmesi için tüm kadın kollarımızla sosyal medyada gündem oluşturuyoruz. Birçok alanda hak ihlallerini işliyoruz. Kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete 'dur' demek için çalışıyoruz. Kadınların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz."