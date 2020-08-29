CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde arbede

İZMİR (AA) - CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde iki grup arasında kavga çıktı.

Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Tiyatrosu'nda yapılan kongrede iki grup arasındaki sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Alana polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu gruplar ayrıldı.

Olayda elektronik eşyalarının zarar gördüğünü ve darbedildiklerini belirten iki gazeteci de 100. Yıl Polis Merkezine başvurdu.

- CHP İzmir İl Başkanı Yücel'in açıklaması

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de olayın ardından kongrenin yapıldığı alana giderek partililerden bilgi aldı.

Kongrenin açılışına katıldığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Kongrenin açılışında gençler arasında gerginlik vardı ama olağan seyrinde devam ediyordu. Oylama ve sayım olması gerektiği gibi yapılmış. Kazanan aday Burak Kotan olmuş. Açıklandıktan sonra gençler birbirine girmiş. Bu üzücü ve bizim istemediğimiz bir şey. Kimin sorumluluğu varsa gerekeni yapacağız. Disiplin işlemini başlatacağız. Şimdi olayın faillerini tespit etmeye çalışıyoruz. Basın mensubu arkadaşlar da arada kalmış. Biz arkadaşlarla konuştuk ve olayın failleriyle ilgili gerekeni yapacağız."



