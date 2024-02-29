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Gündem

CHP İYİ Parti'yi hançerlemeye devam ediyor! Bir darbe daha

Yeniakit Publisher
2024-02-29 14:02:00 -
CHP İYİ Parti'yi hançerlemeye devam ediyor! Bir darbe daha

Ankara'da İl Seçim Kurulu, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın belirlenen süre içerisinde CHP'den istifa etmeden İYİ Parti'den aday gösterildiğini tespit ederek adaylığını düşürdü.

Ankara İl Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi. Kurul, CHP'nin itirazı üzerine Bayındır'ın Belediye Başkan adaylığını görüştü.

 

31 Mart seçimlerinde CHP’den Ankara Mamak Belediye başkanlığına aday adayı olan ancak partisi tarafından üçüncü kez aday gösterilmeyen Hüseyin Bayındır CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti. Bayındır'ın CHP ve İYİ Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve süresi içinde CHP'den istifa etmeden, İYİ Parti listelerinden aday gösterildiği İl Seçim Kurulu'nca tespit edildi.

Bu nedenle Bayındır'ın adaylığı, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmü uyarınca düşürülmesine karar verildi.

Ankara İl Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart Pazar sabahı saat 8.00'de asacak. İYİ Parti, bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek.
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