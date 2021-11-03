CHP, İYİ Parti ve FETÖ'cülerin Yeni Akit'e karşı algı operasyonu! Ekmek israfı haberini siyasi şova çevirdiler

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Yeniakit.com.tr, ekmek israfının çok ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde, israfı önlemek adına bayat ekmeklerle yapılabilecek tarif önerisini okuyucularına sundu.

Kirli algı operasyonu yapan sol medya ve muhalif kesimler ise ‘kadın-aile’ kategorisinden verilen haberi siyasallaştırarak yeniakit.com.tr’yi hedef aldı. CHP, İYİ Parti ve FETÖ’cü isimlerin manipüle ettiği haber, sol medyada da geniş yer buldu.

Yemek tarifi haberini siyasete malzeme ettiler

İslam hassasiyeti ile israfın önüne geçme amacı taşıyan haberimiz, Türkiye’nin en lüks sahil beldelerinde yaşayan seküler villa sakinlerine yabancı gelirken; yemek tarifi haberini başlık üzerinden çarpıtanların, siyasetçi ve gazeteci olsalar dahi haberin içeriğini okumamaları ‘cahilliklerini’ gözler önüne serdi.

CHP, İYİ Parti ve FETÖ'cüler Yeni Akit'e karşı birleşti

CHP, İYİ Parti ve FETÖ’cüleri Yeni Akit karşıtlığında birleştiren ‘tarif haberi’, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TSK’yı hedef alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hayko Bağdat, Zafer Arapkirli gibi muhalif isimlerin yanı sıra Cumhuriyet, Gerçek Gündem, Yol TV, ABC Gazetesi gibi hükümeti hedef alan bazı medya organları tarafından Yeni Akit’in millete bayat ekmek yeme önerisinde bulunduğu şeklinde servis edildi.

CHP'li Ağbaba Halk TV'de adeta trol gibi davrandı

Yeni Akit üzerinden hükümete saldırmak uğruna adeta vatandaşlarla dalga geçilerek çarpıtılan haber, Veli Ağbaba tarafından CHP yandaşı Halk TV ekranlarında da devam ettirildi.

Ekranlarda adeta vekil değil de trol gibi davranan CHP’li Ağbaba, ‘bayat ekmek tarifi’ haberini çarpıtırken, Yeni Akit’in ‘çürümüş sebzenin sağlığa iyi geldiğine dair’ haber yaptığını söyleyerek iftira da attı.

'Utanmaz' CHP'li Başarır Yeni Akit'e ders vermeye çalıştı

Öte yandan CHP'li Ali Mahir Başarır da başka bir CHP yandaşı kanal olan Tele1'de kirli algı operasyonunu devam ettirdi. TSK'nın Katar'a satıldığını söylemekten utanç duymayan CHP'li vekil, ekmek israfına karşı haber yayımlayan Yeni Akit'e utanç dersi vermeye kalkıştı.

İsraftan bihaberler!

Yeni Akit, evlere tüketim fazlası olarak alınan bayat ekmek israfına vurgu yaparken, haberi siyasete alet ederek Yeni Akit'e saldıran 'kaymak tabakanın' böylece israftan ne kadar bihaber olduğu tescillenmiş oldu.

İsrafın geldiği korkunç boyut

Muhalifler ve seküler kesim tarafından ‘tarif haberinin’ farklı yöne çekilmesi akıllara durgunluk verirken gelin günümüzde israfın korkunç boyutunu ele alalım:

İslam inancına göre hürmet edilmesi gereken ekmekte yapılan israf, Türkiye de dahil dünya çapında korkunç boyutlara ulaştı. Afrika gibi ülkelerde insanlar bir dilim ekmeğe muhtaç iken dünyada her yıl 1,3 milyar, Türkiye'de ise ortalama 26 milyon ton gıda israf ediliyor.

Yıllık gıda israfı ortalama 4 milyar euro

Türkiye’de son 5 yılda yıllık ortalama 26 milyon ton gıda israf edilirken bu israfın en başında ekmek geliyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın 2020 yılı raporuna göre Türkiye'nin yıllık gıda israfı ortalama 4 milyar euro'ya denk geliyor.

Günde 10 milyona yakın ekmek israf ediliyor

Kişi başı en çok ekmek tüketen ülkenin Türkiye olduğunu belirten unlu mamüller marka danışmanı Mine Ataman, “Ülkemizde günlük ortalama 100 milyon ekmek yapılır. Günde 10 milyona yakın, yılda 3.6 milyar ekmeği israf ediyoruz” ifadelerini kullanarak ekmekte ciddi bir israfın olduğunu kaydetti.

İsraf milli serveti yok ediyor

Ekmek israfının önlenmesi durumunda ise yüzlerce hastane, okul yapılabilecekken israftan dolayı göz göre göre milli servet yok olup gidiyor.

İşte Yeni Akit'in tarif haberini çarpıtarak işi siyasi şova dönüştüren bazı muhaliflerin paylaşımları:

Gazetecilik yaptıklarını sanan bazı medya kuruluşları: