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CHP-İYİ Parti tahriki sonuç verdi... İstanbul Fatih'te provokasyon!

İstanbul Fatih'te ÖZGÜR-DER ve MAZLUMDER, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği'nin 'Suriyelilerle dayanışma' temalı basın açıklamasına, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganları atan bir grup provokatif saldırıda bulundu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:12

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Saraçhane Parkı'nda Suriyeli mülteciler için açıklama yapan ÖZGÜR-DER ve MAZLUMDER, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği'nin düzenlediği basın açıklamasına, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganları atan bir grup, müdahale ederek provokasyonda bulundular. 

Provokasyone eylemden önce başlatıldı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan ÖZGÜR-DER Başkanı Kenan Alpay, 6-7 kişilik bir grubun provokasyonuna maruz kaldıklarını belirterek T24, Odatv gibi sol medyanın olayı köpürttüğünü söyledi. Alpay, Olayda İYİ Parti ya da Sinan Oğan taraftarlarının Suriyeliler için dayanışma eylemi düzenleyenleri kışkırttıklarını ifade etti.

Gerginliğin eylemden önce manipüle ederek bazı medya organlarının kışkırttığın ifade eden Kenan Alpay şu ifadelerde bulundu:

Provokasyon eylem yapmadan önce Sinan Oğan, Odatv ve Ensonhaber tarafından başlatıldı. Bizim Suriyelilerle Dayanışma Basın Açıklamamızı "Suriyeliler eylem" yapacak diye provokatif haberler yaptılar.

6-7 kişi basın açıklamamızı provoke etti

Biz basın açıklamamızı yaptığımız sırada 4 ya da 5 tane İyi Partili ya da Sinan Oğan taraftarı 2'si de kız olmak üzere 6 ya da 7 tane genç, bizim eylemimizin arka tarafında "Suriyelileri istemiyoruz" diyerek yüksek sesle provokatif laf attılar. Polis de ne yazık ki geç müdahale edince içimizdeki bazı insanlar da buna sinirlenerek "provokasyon yapmayın" tepkisinde bulundu. Bu provokasyon olunca kitlenin ilgisi oraya yöneldi.

Kitlesel bir arbede yok

Basın da sanki büyük bir kavga varmış gibi oraya koşturunca, hemen T24 başta olmak üzere bazı fırsat kollayanlar "Suriyelilerin eyleminde arbede çıktı" başlığı attılar. Halbuki yalan. Eylemin tadı tuzu kaçtı.

O olaylar da bir yalan haber üzerinden provoke edilmişti

1955 yılında 6-7 Eylül olayları da bir yalan haber üzerinden çıkmıştı ve Türkiye'nin tarihine bir kara leke olarak kalmıştı. Hatırlayalım 6-7-8 Ekim olayları da bir provokasyonla ortaya çıkmıştı. Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı ve bütün bir ülkeyi karıştırdı. Dolayısıyla burada yapılmak istenen de ondan farklı değil. Irkçı bir saldırı var ve bu saldırı yalana, provokasyona dayanıyor. Birileri orada arbede çıkarmak istedi, ancak bizim basın toplantımızı provoke etmeye gelen 7-8 kişinin ortaya koymuş olduğu provokasyondan ibarettir.

Suriyeli yoktu

Kenan Alpay, basın açıklamalarına Suriyelilerin katılmadığını belirterek "Suriyeliler eylem yapacak" yalanının da çürüdüğünü vurguladı

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:12
  1. İstanbul
  2. Fatih ilçesi
  3. Saraçhane
  4. provokasyon

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  • Ayhan sırma Ayhan sırma 40 dk önce
    Bu işler tamamen hükümetimizin suçu doğru yönetemediler bakın insanlar artık bıktı; açın kapıları gitsinler dörtte biri gitsin Avrupa görsün görsünde sözünü tutsun bu işi sessiz sedasız halletmeleri gerekiyordu hem bu insanları Suriye cehennemine göndermiyorlarki yurt içinde kayıtlı oldukları illere gönderiliyorlar basın açıklaması yapmaya çalışarak hükümetide zora sokuyorlar ite köpeğede fırsat veriyorlar anlaşılmaz bir durum
  • MâlumMâlum53 dk önce
    İç savaşın ayak sesleri...Allah kardeş kanı döktürmesin bize. Kafir kanı bile döktürtmesin çünkü savaş kötüdür. Ancak fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Eğer fitne çıkarsa döktüğümüz kanlar cennet yolunda nurdur bize. Fitne bitene ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar savaşmalıyız. Dikkat edin burada emredilen cihad gibi geniş bir kavram değil; katl gibi çok özel bir kavramdır.Allah yardımcımız olsun.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat59 dk önce
    Türk siyonist olur Türk ataist olur Türk mason olur Türk eşcinsel olur. Türk dinsiz olur ise Artık müslüman Türk olmamalıdır Türk nedir Sınırları kafirler ile oluşturulmuş bir bölgede yaratılmak mıdır Yoksa dna testi sonucu çıkan bir soy mudur Hayır Türklük diğer ırklar gibi bir birlik ve beraberlik algısı oluşturmadır Lakin bu Allahın dinde kardeş ve dost olun buyruğuna alternatif hatta ona karşın oluşturulan bir olgudur İslam ırkçılığa karşıdır üstün ırk veya renk ayrımı haramdır. Bu ve diğer oluşumlar Allahın bölünmeyin çekişmeyin buyruklarınada isyan olmaktadır. Şeytan Allahın doğru yolunun üzerine oturcağını bildirmektedir Doğru yol ırk renk ayrımı yapmadan Allahın hükümleri altında dostluk ve kardeşlikte ve ondan sakınma duygusunda birleşmektir Allah insanları takvasına ondan sakınma ve itaatine göre değerlemektedir. İstediği ise şu imtihan dünyasında imtihan konusu olmuş hükümlerde çekişmeye düşmeden itaat edilmesidir. Böylece Allahın hükümlerine boyun eğmiş namazı kılan zekatı veren ve onun tanımladığı büyük günahlardan sakınanları ebedi ve gerçek yurt olan cennete yerleştirecektir. Oraya dünyada bozgunculuk yapmayan ve üstünlük taslamayanları yerleştirecektir. Allahın hükümlerini stemeyen müslüman değildir

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