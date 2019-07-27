CHP-İYİ Parti tahriki sonuç verdi... İstanbul Fatih'te provokasyon!

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İstanbul Saraçhane Parkı'nda Suriyeli mülteciler için açıklama yapan ÖZGÜR-DER ve MAZLUMDER, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği'nin düzenlediği basın açıklamasına, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganları atan bir grup, müdahale ederek provokasyonda bulundular.

Provokasyone eylemden önce başlatıldı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan ÖZGÜR-DER Başkanı Kenan Alpay, 6-7 kişilik bir grubun provokasyonuna maruz kaldıklarını belirterek T24, Odatv gibi sol medyanın olayı köpürttüğünü söyledi. Alpay, Olayda İYİ Parti ya da Sinan Oğan taraftarlarının Suriyeliler için dayanışma eylemi düzenleyenleri kışkırttıklarını ifade etti.

Gerginliğin eylemden önce manipüle ederek bazı medya organlarının kışkırttığın ifade eden Kenan Alpay şu ifadelerde bulundu:

Provokasyon eylem yapmadan önce Sinan Oğan, Odatv ve Ensonhaber tarafından başlatıldı. Bizim Suriyelilerle Dayanışma Basın Açıklamamızı "Suriyeliler eylem" yapacak diye provokatif haberler yaptılar.

6-7 kişi basın açıklamamızı provoke etti

Biz basın açıklamamızı yaptığımız sırada 4 ya da 5 tane İyi Partili ya da Sinan Oğan taraftarı 2'si de kız olmak üzere 6 ya da 7 tane genç, bizim eylemimizin arka tarafında "Suriyelileri istemiyoruz" diyerek yüksek sesle provokatif laf attılar. Polis de ne yazık ki geç müdahale edince içimizdeki bazı insanlar da buna sinirlenerek "provokasyon yapmayın" tepkisinde bulundu. Bu provokasyon olunca kitlenin ilgisi oraya yöneldi.

Kitlesel bir arbede yok

Basın da sanki büyük bir kavga varmış gibi oraya koşturunca, hemen T24 başta olmak üzere bazı fırsat kollayanlar "Suriyelilerin eyleminde arbede çıktı" başlığı attılar. Halbuki yalan. Eylemin tadı tuzu kaçtı.

O olaylar da bir yalan haber üzerinden provoke edilmişti

1955 yılında 6-7 Eylül olayları da bir yalan haber üzerinden çıkmıştı ve Türkiye'nin tarihine bir kara leke olarak kalmıştı. Hatırlayalım 6-7-8 Ekim olayları da bir provokasyonla ortaya çıkmıştı. Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı ve bütün bir ülkeyi karıştırdı. Dolayısıyla burada yapılmak istenen de ondan farklı değil. Irkçı bir saldırı var ve bu saldırı yalana, provokasyona dayanıyor. Birileri orada arbede çıkarmak istedi, ancak bizim basın toplantımızı provoke etmeye gelen 7-8 kişinin ortaya koymuş olduğu provokasyondan ibarettir.

Suriyeli yoktu

Kenan Alpay, basın açıklamalarına Suriyelilerin katılmadığını belirterek "Suriyeliler eylem yapacak" yalanının da çürüdüğünü vurguladı