0553 313 94 23

CHP-İYİ Parti ittifakında flaş gelişme! Akşener o isimle buluştu

CHP'nin Ankara'dan aday göstermeyi planladığı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:01
CHP-İYİ Parti ittifakında flaş gelişme! Akşener o isimle buluştu

CHP'de adı Ankara Büyükşehir Belediyesi için öne çıkan Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'le görüştü.

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere yönelik temasların birkaç koldan sürdüğü ortaya çıktı. Önce Bülent Tezcan, ardından Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasında sürdürülen görüşmelere, geçen hafta farklı bir boyut eklendi.

Yüz yüze görüştü

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanyatemasları sırasında, adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yüz yüze görüştü. Görüşmenin, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.

İttifak yapılacak il sayısı azaldı

İki parti arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği alanı giderek daralıyor. CHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Balıkesir konusunda adayını açıklayan İYİ Parti, kulislerde ittifak yapılacak büyükşehir olarak dile getirilen Mersin'de de benzerini yaptı. MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının açıklanmasıyla iki parti arasında işbirliği yapılacak il sayısı azalmış oldu.

Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var

Kulislerde Ankara için farklı senaryolar gündeme getirilirken geçen hafta beklenmedik bir temasın gerçekleştiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti sırasında adı Ankara Büyükşehir adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'le bir araya geldi. Görüşmede Yıldırım'ın Ankara'ya ilişkin düşüncelerini ilettiği, Akşener'in de kendi görüşlerini aktardığı dile getirildi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği de öğrenildi.

Yıldırım ismine sıcak bakıyorlar

CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri, Ankara'da kimin aday gösterileceği ve hangi partiden aday gösterileceği konusunda düğümlenmiş durumda. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş'ın "rozetsiz aday" söylemini gündeme getirmesi ve sürdürmesi, parti içinden tepkiler oluşmasına yol açtı. Bu nedenle CHP, görüşmelerde Ankara için İYİ Parti'ye Cengiz Topel Yıldırım'ı önerdi. İYİ Parti yönetiminde de Yıldırım ismine olumsuz bir yaklaşım gelişmedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:01
  1. Mersin
  2. Balıkesir
  3. Aydın
  4. Ankara
  5. CHP
  6. İYİ Parti
  7. Cengiz Topel
  8. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • MilletMillet24 dk önce
    ... uşakları birbiriyle buluşmayacak ta kiminle buluşacak
  • Mesut SarpMesut Sarp54 dk önce
    Haydi Meral Abla ya Allah Bismillah, valla bravo igneyle kuyu kazmaya devam !
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

15 Temmuz'da başından vurulan TEM Daire Başkanı infazı anlattı
  1. 15 Temmuz'da başından vurulan TEM..
  2. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
  3. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
  4. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
  5. Galatasaray'ın cezaları onandı
  6. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
  7. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
  8. Öfkeden ve hasetten uzak durun
  9. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
  10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  11. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
  12. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
  13. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
  14. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
  15. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
  16. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
  17. ABD'de özel sektör istihdamı..
  18. Öksürsen bel fıtığı!
  19. Kocaeli'de DEAŞ davası
  20. Emin Ege CHP Karaman belediye başkan..
Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

Günün Karikatürü

6 Aralık 2018
Türkiye'den F-35 açıklaması
Türkiye'den F-35 açıklaması
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı