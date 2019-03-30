CHP ittifakı reddetsin... HDP, CHP’li ismin afişini astı! CHP, Batı’da oylar gitmesin diye terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı reddetse de, gerçekler açığa çıkıyor. Son olarak Adana’da HDP binasına, CHP’li aday Zeydan Karalar’ın afişi asıldı.

CHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak Zeydan Karalar'ı gösterdi. Karalar’ın seçim afişi, HDP bürosuna asıldı. Son dönemde teröre yönelik güzellemeleri, pasifliği ve dahi desteğiyle dikkat çeken CHP’nin, HDP ile ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.