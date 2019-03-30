CHP ittifakı reddetsin... HDP, CHP’li ismin afişini astı!
CHP, Batı’da oylar gitmesin diye terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı reddetse de, gerçekler açığa çıkıyor. Son olarak Adana’da HDP binasına, CHP’li aday Zeydan Karalar’ın afişi asıldı.30 Mart 2019 Cumartesi 12:36
CHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak Zeydan Karalar'ı gösterdi. Karalar’ın seçim afişi, HDP bürosuna asıldı.
Son dönemde teröre yönelik güzellemeleri, pasifliği ve dahi desteğiyle dikkat çeken CHP’nin, HDP ile ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
YORUM YAZ