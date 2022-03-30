CHP işte tam da budur! İşçinin alın teri makam aracını uçurdu
Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi gören CHP'yi en iyi anlatan fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.
Seçim öncesi bol keseden atan CHP, 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandırdı.
Koltuklara oturan CHP'li isimler, yalan söyleyerek kandırdığı vatandaşlarla ilişkilerini hemen kesiyor.
Hizmetle anılmak yerine; işçi kıyımları, rüşvet skandalları ve yolsuzluklarla anılan CHP'yi en iyi anlatan fotoğraf karesi sosyal medyada olay oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi gören CHP'nin içinde bulunduğu durumu anlatan fotoğraf, Kırşehir'den geldi.
CHP'li Kırşehir Belediyesi'nden işten çıkarılan ve alacağını alamayan bir işçi, makam aracını haczettirdi.