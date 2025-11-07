CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

CHP'nin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ Genel Kurulu, İstanbulluların bütçesini doğrudan etkileyecek yeni bir zam teklifiyle toplanmaya hazırlanıyor. Zaten aylık TÜFE/Yİ-ÜFE oranında düzenli artış yapılan suya, şimdi de "2026 yılı hizmet ve su satış bedeli tarife teklifleri" adı altında yeni ve yüksek bir zam yapılması gündeme geldi.

AYLIK ZAM YETMEDİ, YENİ ZAM YOLDA

CHP'li İBB yönetiminin, daha önce 20 Kasım 2024’teki Meclis kararıyla suya her ay düzenli olarak TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması kadar zam yapılmasına rağmen, bu yeni genel kurul teklifiyle su faturalarına yeni ve yüksek bir yük daha getirmeyi amaçladığı görülüyor. Üstelik bu düzenli artışlara ek olarak, 14 Mayıs'taki oturumda suya bir de yüzde 10 ek zam yapılmıştı. İstanbullular, İSKİ Genel Kurulu'ndan çıkacak kararla birlikte su faturalarında yeni bir sıçrama yaşanmasından endişe ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, "2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" kapsamında suya zam da gündeme gelecek.

İSKİ Genel Müdürlüğünce kasım ayında genel kurulu yapılmasına ilişkin teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisine gönderildi.

Bunun üzerine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından meclis üyelerine bilgilendirme yazısı gönderildi.

MAYIS'TA YÜZDE 10 ZAM YAPILMIŞTI

Yazıda, İSKİ Genel Kurul toplantısının ilk birleşiminin, 10 Kasım Pazartesi saat 14.00'te Fatih Saraçhane'deki Belediye Başkanlık Binası içindeki meclis toplantı salonunda yapılacağı belirtildi.

Genel kurul gündeminin yer aldığı yazıda, "2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" de gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Bu tekliflerin dışında İSKİ'nin bütçesi, yatırım programı, performans programı ve hisse satışı gibi konular da genel kurulda konuşulacak.

İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'deki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay düzenli zam geliyordu.

Meclisin 14 Mayıs'taki oturumunda ise suya her ay yapılan TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı haricinde yüzde 10 daha zam yapılmıştı.