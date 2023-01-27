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Siyaset CHP İstanbul’da deprem! 15 bin 125 kişi istifa etti
Siyaset

CHP İstanbul’da deprem! 15 bin 125 kişi istifa etti

CHP İstanbul’un tüm ilçelerinde sessiz istifalar konuşuluyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan 2022 yılında toplamda 15 bin 125 kişi istifa etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 09:18:00 - 2023-01-27 09:48:33
CHP İstanbul’da deprem! 15 bin 125 kişi istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve tüm ilçe örgütlerinde, yaşanan sessiz istifalar konuşuluyor.
odatv'den Gamze İşler'in haberine göre, mühendis, gazeteci, ev hanımı, öğrenci, esnaf, mali müşavir gibi birçok partili üye sessizce E-Devlet üzerinden istifa etti.. CHP İstanbul’da İstifa eden partililerin sayısı 2022 yılında toplam 15 bin 125 kişiye ulaştı. 

Gamze İşler'in "Aldığım bilgilere göre" diyerek aktardığına göre, birçok partili CHP’nin umut vaat etmediği görüşünü savunduğu için istifaların gerçekleştiği öne sürülüyor.
İstifa listesinde, Esenyurt, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Maltepe ve Beykoz ilçeleri öne çıkıyor.

CHP’DEN İYİ PARTİ’YE GEÇİŞ

CHP İstanbul’da istifa eden üyeler İYİ Parti’ye geçiyor. CHP’den ayrılan üyelerin birçoğu İyi Parti’ye üye olup saha çalışmalarına katılım sağlamaya başlamış.

KAFTANCIOĞLU’NU ARADIM

Haberde, "15 bin 125 kişinin istifasıyla ilgili Canan Kaftancıoğlu’nu aradım. Kaftancıoğlu’nun danışmanı Can Poyraz döndü. Can Poyraz, '15 bin istifanın olacağını düşünmüyorum, bizde böyle bir bilgi yok. Biz üye sayımızı hep yükselttik. İstifalar olur geri kazanım da gerçekleşiyor. 2022 yılında toplam 45 bin kişiyi üye yaptık' ifadelerini kullandı." deniliyor.

Gamze İşler/Odatv.com

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Yorumlar

Vatandaş

Bravo

Mehmet Soylu

CP den istifa edip İP ye geçmek nedir ya? Vur sırtına vur sırtına, giden gider, duman kalır. İstifalar planlı ve organize, operatör eşkenar
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