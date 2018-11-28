CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

CHP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Soru sorulmaya devam ederken, CHP Parti Meclisi 6 Aralık’ta toplanıp CHP belediye başkan adayları 2019 listesini açıklayacak. Ancak CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli olduğu iddia ediliyor. Peki CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim?

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacağı konusunda da belirsizlik devam ediyor. CHP İstanbul adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olacağı yönünde haber gelse de resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Aynı durum CHP Ankara Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıkları için de geçerli. İYİ Parti, CHP ittifakı olacaksa Ankara’da kendilerinin aday göstermesi gerektiğini savunuyor. 6 Aralık’ta İstanbul adaylarının açıklanması beklenmezken, Habertürk’ün iddiasına göre CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tamam gibi.

İşte CHP İstanbul ilçe belediye başkan adaylıkları için ismi geçen isimler.

Adalar CHP belediye başkan adayı Hayri İnönü Şişli Belediye başkanı

Ataşehir CHP belediye başkan adayı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırılan eski CHP Ataşehir Belediye Başkanı

Bakırköy CHP belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu mevcut Bakırköy Belediye başkanı

Büyükçekmece CHP belediye başkan adayı Hasan Akgün mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanı

Çatalca CHP belediye başkan adayı Cem Kara Çatalca mevcut belediye başkanı

Kadıköy CHP belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı ya da Sunay Akın

Şerdil Dara Odabaşı kimdir? Şerdil Dara Odabaşı CHP Kadıköy adayı mı?

Küçükçekmece CHP belediye başkan adayı Bihlun Tamaylıgil 26. Dönem milletvekili ve Sedat Özkan İBB CHP komisyonu üyesi

Kartal CHP belediye başkan adayı Altın Öz mevcut Kartal Belediye Başkanı

Maltepe CHP belediye başkan adayı Ali Kılıç mevcut belediye başkanı

Sarıyer CHP belediye başkan adayı Şükrü Genç mevcut belediye başkanı

Sultanbeyli CHP belediye başkan adayı Mahmut Tanal CHP İstanbul Milletvekili

Silivri CHP belediye başkan adayı Özcan Işıklar mevcut belediye başkanı

Ümraniye CHP belediye başkan adayı Mehmet Bekaroğlu CHP İstanbul Milletvekili

CHP’nin Şişli (Mustafa Sarıgül Eyüp için ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak Sarıgül Şişli dışında aday gösterilmesini istemiyor) Beşiktaş, Avcılar ve Beyoğlu için adayları henüz belli değil.

CHP İzmir belediye başkan adayı kim? CHP İzmir belediye başkan adayları 2019

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP adayları listesi