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Gündem CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş eden şüpheli hakkında karar!
Gündem

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş eden şüpheli hakkında karar!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 23:04:00 - 2023-04-17 23:05:43
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş eden şüpheli hakkında karar!

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açan ve yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunduğu öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay günü sağ ön yolcu koltuğunda oturan şüpheli Emre D.'nin sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde aracın tesadüfen CHP İl binasının önünde ilerlediği, şüpheli Emre D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığı belirtilmişti. Olaya ilişkin silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı

Olay sırasında araçta bulunmadığı belirlenen A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler F.E.E., A.P. ve B.Ö. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Ateş etme eylemini gerçekleştiren ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan firari Emre D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında 51 suç kaydı çıktı!

Firari şüpheli Emre D., Sultangazi'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yapılan sorgulamada 51 adet suç kaydı ve 2 adet aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Emre D., Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

"Herhangi bir kişiye, kuruma veya kuruluşa karşı herhangi bir eylem gerçekleştirmedim"

Burada ifade vermek üzere savcılığa götürülen şüpheli Emre D.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 1 hafta önce aileme ait iş yerinin önünde dururken kimliği belirsiz kişiler yanıma gelerek 4-5 el ateş ettiler. Olaydan sonra 4 gün hastanede kaldım. Bu olaydan sonra arkadaşlarımla gezerken beni vuran şahıslara göz dağı verebilmek için sosyal medyadan canlı yayın açtım. Yayına katılan sahte hesaplar ağır küfürler etmeye başladı, gururuma yetiremedim. Hastaneden çıktıktan sonra üzerimde silah taşıyordum. Canlı yayındaki küfürlere sinirlendim, araç hareket halindeyken ön cam koltuğun camını açarak havaya 2-3 el ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim. Herhangi bir kişiye, kuruma veya kuruluşa karşı herhangi bir eylem gerçekleştirmedim" dediği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheli Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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