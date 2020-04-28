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Aktüel

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’suçu ve suçluyu övme’ soruşturmasında ifadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da “suçu ve suçluyu övme”, “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

2020-04-28 11:41:07 -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’suçu ve suçluyu övme’ soruşturmasında ifadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da “suçu ve suçluyu övme”, “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki ‘daimi koruma’ altındaki konutunun fotoğraflanması olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini söylemişti. Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlarından soruşturma başlatıldı.


Kaftancıoğlu soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldı. Kaftancıoğlu’nun bu hafta içinde savcılığa gelerek ifade vermesi bekleniyor.


Ne Olmuştu


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki ‘daimi koruma’ altındaki konutunun önüne gelen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi, fotoğraf çekmeye başlamıştı. Fotoğraf çekildiğini fark eden koruma polisleri, şahısların yanına giderek, fotoğraf çekmemeleri konusunda uyarmıştı. Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında “özel hayatın gizliliğin ihlali” suçundan soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade veren şahıslar, savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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