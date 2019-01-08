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CHP İslam'a nasıl saldıracağını şaşırdı! Fenerbahçeli oyuncuya küstah sözler

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Benzia'nın cuma namazında giydiği kıyafet, CHP’li İbrahim Sözen'in küstah sözlerine maruz kaldı. Sözen, Müslüman futbolcuya tepki göstererek, giydiği kıyafete 'Radikal dinci giysisi' yakıştırması yaptı.

08 Ocak 2019 Salı 12:28
CHP İslam'a nasıl saldıracağını şaşırdı! Fenerbahçeli oyuncuya küstah sözler

Fenerbahçeli Yassine Benzia'nın cuma namazında giydiği kıyafet, CHP’li İbrahim Sözen'in ayrımcı ifadelerine maruz kaldı. Müslüman futbolcuya tepki gösteren Sözen, Benzia'nın giydiği yerel kıyafete "Radikal dinci giysisi" dedi.

Antalya'da devre arası için kampta olan Fenerbahçe’nin Cezayirli milli futbolcusu Yassine Benzia, cuma namazını kılmak için teknik heyetten izin aldı. Sarı Lacivertli takım oyuncusu Benzia, kendi kültürüne ait yerel kıyafeti (kandura) giyerek camiye gitti. Belek’te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii’nde namaz kılan Müslüman futbolcuyu kıyafetinden dolayı eleştiren İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in yeğeni olan CHP üyesi İbrahim Sözen, Benzia'yla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Tepki çeken sözler

Müslüman futbolcu hakkında sert ifadeler kullanan Sözen'in açıklaması sosyal medyada tepki topladı. İbrahim Sözen, Twitter hesabından Fenerbahçe’nin resmi hesabına bir mesaj iletti. Benzia’yı hedef alan Sözen paylaşımda, “Özel yaşamında ne yaparsa yapsın, ancak profesyonel oyuncu olduğun takımın kampında oranın formasıyla oranın kuralı ile davranacak, radikal dinci giysisi ile Fenerbahçe kampında boy gösteremezsin” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin başında gelen Sözen’in aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyeliği de bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:28
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. İbrahim Sözen
  4. Benzia
  5. Fenerbahçe

YORUM YAZ

  • ihsanihsan10 dk önce
    asıl sen radikal sapıksın sözen
  • IV. MURATIV. MURAT16 dk önce
    Neymiş bu chp li kulüp başkanının üzerinde birimi ki kimin nerede nasıl giymesi gerektiğinin sınırlarını belirliyorsun? İslam ve müslüman düşmanı hristiyan dostları Anadoluda CHP şemsiyesi altında HAÇLI seferinde Haçlıların yapamadıklarınıonlar yapmaya çalışıyorlar. Atatürk'ü zırh olarak kullanıp müslümanlara saldırıyorlar. Belliki Haçlı emperyalistlerle işbirliği halinde müslümanlara Anadoluda halen saldırı var.
  • AHMETAHMET24 dk önce
    İbrahim Sözen, Fenerbahçe spor kulübü tesisi özel bir iş yeridir. Eğer o özel iş yeri personeline izin verdiyse sen buna karışamazsın. Terbiyesizlik etme, haddini bil!...
  • yunusyunus29 dk önce
    Biz,İslam'a Kendimizin nasıl saldırdığımıza bakalım...

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