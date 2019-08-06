'CHP İş Bankası hisselerini hazineye devretmelidir' AK Parti Sözcüsü Çelik AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İş Bankası hissesini Hazine'ye devretmek" dedi.

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