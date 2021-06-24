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Gündem CHP iptal ettirmişti, İmamoğlu çiğnedi Öğrenci görünümlü provokatörlere İBB'den burs desteği
Gündem

CHP iptal ettirmişti, İmamoğlu çiğnedi Öğrenci görünümlü provokatörlere İBB'den burs desteği

2008 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak yoksul öğrenci burslarını iptal ettiren CHP zihniyeti, bugün Boğaziçi’nde eylem yapan öğrenci görünümlü provokatörleri besleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 14:29:00 -
CHP iptal ettirmişti, İmamoğlu çiğnedi Öğrenci görünümlü provokatörlere İBB'den burs desteği

CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde eylem yapan, öğrenci görünümlü provokatörlere İBB tarafından burs verileceğini açıkladı.

İmamoğlu  "Bursları kesilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vereceğiz. Demokratik duruşlarından ötürü Boğaziçi Üniversitesi'nde bursları kesilen üniversite öğrencilerinin devlet kapısı İBB'dir. Gelsinler, bursları hazır'' dedi.

CHP 2008'de iptal ettirmişti

Bilindiği gibi 2008 yılında CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, belediyelerin yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermesine imkan sağlayan düzenlemeyi iptal ettirmişti. AYM'nin iptalinden sonra 2008 yılından beri belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları öğrencilere kredi ve burs veremiyor.

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