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CHP-İP kavgasında yeni boyut! Aytun Çıray Akşener'in çırasını yaktı...

Yeniakit Publisher
2023-06-25 16:23:00 -
CHP-İP kavgasında yeni boyut! Aytun Çıray Akşener'in çırasını yaktı...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meral Akşener'in TBMM'ye girmek için Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederek 15 milletvekili istediğini ifşa etti. İP'ten istifa eden Aytun Çıray da Özdağ'ın iddiasını doğruladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘, partisinin kurultayında, 2018 seçimini gündeme getirerek, "Biz CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Yapamıyorsak o seçime girmemeliydik. 15 milletvekili istedik, Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Hala o 15 milletvekilinin diyetini ödeyemedik." dedi.

Akşener'in açıklamalarını yalanlayan Ümit Özdağ, "Sayın Akşener, 'CHP’den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım' demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında İYİ Parti’den bedel istemedi." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Akşener'inKılıçdaroğlu'nu tehdit ettiğini yazdı!

Özdağ Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Olayların gelişmesini özetleyeyim. İYI Parti’nin seçimlere sokulmaması için Ankara’da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM’de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener’in bana söylediğine göre “Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım” demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı.

Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil desteğini ittifak şartı olmaksızın vermişti. CHP’li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, “KK ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz” diye sordu. 2 genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı.
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Dikkat edin, yerel seçimlerde CHP İYİ Parti’ye değil, İYİ Parti CHP’ye ittifak teklif etti. İYİ Parti tarafından bedel ödense tam tersi olurdu. Üstelik yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP’ye “nasıl bedel ödettiğini” hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak, olayları en yakından yaşayan 5 kişiden birisi olarak Akşener’in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum.

Çıray: Teyit ediyorum!

İYİ Parti’den istifa eden Aytun Çıray da, Özdağ’ın iddialarını doğruladı. Çıray Twitter hesabından Özdağ’ın paylaşımına şunu yazdı: Saygısızlık niyetim yok. Onay makamı değilim ama… O dönem Genel Sekreter sıfatıyla ve operasyonları yöneten biri olarak teyit ediyorum.

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