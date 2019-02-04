CHP-İP kabul etmemişti! Celal Doğan'ı resmen açıkladılar

Gaziantep'te üç dönem belediye başkanlığı yapan Celal Doğan, 31 Mart seçimlerinde DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan oldu.

Ortak açıklama yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te üç dönem belediye başkanlığı yapan Doğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunan Doğan, partiden ayrılırken Aksakal ile ortak basın açıklaması yaptı.

Önder Aksakal, Türk siyasetinin içinde uzun yıllar yer alan, Gaziantepspor Kulübünün de başkanlığını yapan Doğan ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

"Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda siyasete döndüm"

DSP Parti Meclisinin dün toplanarak adaylarla ilgili kendisine ve başkanlık kuruluna tam yetki verdiğini belirten Aksakal, "Sayın Celal Doğan 31 Mart seçimlerinde partimizin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak hayırlısıyla yola koyuldu. Ülkemize, Gaziantepimize ve DSP'ye hayırlı olur inşallah." dedi.

Celal Doğan da eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i rahmetle anarak, "Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda siyasete döndüm. Geçmişi tertemiz, mazisi onurla dolu, siyasette hiç kirliliğe bulaşmamış bir partinin adayı olma şansı bana nasip oldu." diye konuştu.

Doğan, 26. Dönem'de de HDP'den İstanbul Milletvekili seçilmişti.