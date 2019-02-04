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CHP-İP kabul etmemişti! Celal Doğan'ı resmen açıkladılar

DSP, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayını Celal Doğan olarak belirledi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:23
CHP-İP kabul etmemişti! Celal Doğan'ı resmen açıkladılar

Gaziantep'te üç dönem belediye başkanlığı yapan Celal Doğan, 31 Mart seçimlerinde DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan oldu.

Ortak açıklama yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te üç dönem belediye başkanlığı yapan Doğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunan Doğan, partiden ayrılırken Aksakal ile ortak basın açıklaması yaptı.

Önder Aksakal, Türk siyasetinin içinde uzun yıllar yer alan, Gaziantepspor Kulübünün de başkanlığını yapan Doğan ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

"Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda siyasete döndüm"

DSP Parti Meclisinin dün toplanarak adaylarla ilgili kendisine ve başkanlık kuruluna tam yetki verdiğini belirten Aksakal, "Sayın Celal Doğan 31 Mart seçimlerinde partimizin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak hayırlısıyla yola koyuldu. Ülkemize, Gaziantepimize ve DSP'ye hayırlı olur inşallah." dedi.

Celal Doğan da eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i rahmetle anarak, "Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda siyasete döndüm. Geçmişi tertemiz, mazisi onurla dolu, siyasette hiç kirliliğe bulaşmamış bir partinin adayı olma şansı bana nasip oldu." diye konuştu.

Doğan, 26. Dönem'de de HDP'den İstanbul Milletvekili seçilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:23
  1. İstanbul
  2. Celal Doğan
  3. Celal Doğan Gaziantep
  4. Celal Doğan DSP

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  • ahmetahmet31 dk önce
    firildak kybinin parti degistirme rekoru kacti acaba)
  • Fatih KARA Fatih KARA 1 sa önce
    Her zaman diyorum haburda PKK diyarbakirda BARZANI Sumeyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile el ele fotoları olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan andımızı kaldıran kriptolardan TÜRK milletine hayır gelmez!... bu yüzden YÖRÜKLER olarak Millet ittifaki diyoruz!
  • teoman öztürkteoman öztürk1 sa önce
    Elin kanlandı bir kere. Siyaseti kirletenler de sizsiniz

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