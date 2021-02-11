  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP-İnce kavgası devam ediyor: Kripto Tayyipçi bunlar
Gündem

CHP-İnce kavgası devam ediyor: Kripto Tayyipçi bunlar

CHP ile yolları ayıran Muharrem İnce, CHP'nin mevcut yönetimine "Bunlar gizli Tayyipçi" diyerek eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:24:00 -

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programına konuk oldu.

Muharrem İnce, katıldığı programda istifasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Partiden ayrılma sürecini anlatan İnce, CHP yönetimini eleştirdi.

"Bunlar kripto Tayyipçi"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine değinen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar gizli Tayyipçi. Kripto Tayyipçi bunlar. Yüzde 30'u geçerek onların ayarlarını bozdum ben. Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler. Sayın Akşener ikinci, Muharrem İnce üçüncü olur çeker köyüne gider diye düşündüler. Biz şimdi önümüze bakacağız. Bütün gece geçmişi konuşacak halimiz yok."

Yeni bir parti kurduğunu belirten İnce; artık CHP üyesi olmadığını, yeni bir duruşunun ve görüşünün olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Liyakat timsali DEVA'lı Rektör: Hem üniversitenin Rektörü hem de 7 bölümün Dekan Vekiliydi!
Gündem

Liyakat timsali DEVA'lı Rektör: Hem üniversitenin Rektörü hem de 7 bölümün Dekan Vekiliydi!

Bir dönemin tartışmalı isimlerinden eski Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi oldu..
Tecavüz ettiği kadının evine palyaço kıyafeti ile döndü
Dünya

Tecavüz ettiği kadının evine palyaço kıyafeti ile döndü

Amerika'nın New York şehrinde bir kadının evine girerek tecavüz eden saldırgan birkaç gün sonra palyaço makyajı ile kadının evine geri gitti..
Ermeni gazetesinden bomba itiraf: 10 binden fazla Ermeni asker firar etti
Dünya

Ermeni gazetesinden bomba itiraf: 10 binden fazla Ermeni asker firar etti

Kardeş ülke Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'dan peş peşe itiraflar gelmeye devam ediyor. Ermeni gazetesi Johovurd, savaş bo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay