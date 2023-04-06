CHP ile Muharrem İnce arasındaki uzlaşma görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Yapılan görüşmede İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi



HP'li Fikri Sağlar sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fikri Sağlar, görüşme sonrası İnce'nin, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Sağlar'ın açıklamaları şöyle:

"Saygıdeğer Kamuoyuna: Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir.

Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim."



TARİHİ SEÇİMDE 'İNCE' VİRAJ

CHP'li Fikri Sağlar, 2 Mart'ta da kamuoyu yoklamalarında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hala birinci olduğunu söylemişti.

Sağlar'ın, Halk TV'de bu sözleri söylemesi sonrası Şirin Payzın ne diyeceğini bilemedi. Bir süre sözlerini toparlayamayan Şirin Payzın, "Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce'nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir?" ifadelerini kullandı. Payzın'ın, konuşamadığı anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tiye alınarak paylaşıldı.