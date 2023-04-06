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Gündem CHP ile Muharrem İnce arasındaki uzlaşma görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Yapılan görüşmede İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi
Gündem

CHP ile Muharrem İnce arasındaki uzlaşma görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Yapılan görüşmede İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:19:00 - 2023-04-06 12:41:44

CHP'li Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde 3 Nisan'da Muharrem İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan görüşmede İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.


HP'li Fikri Sağlar sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fikri Sağlar, görüşme sonrası İnce'nin, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Sağlar'ın açıklamaları şöyle:

"Saygıdeğer Kamuoyuna: Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir.

Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim."


TARİHİ SEÇİMDE 'İNCE' VİRAJ

CHP'li Fikri Sağlar, 2 Mart'ta da kamuoyu yoklamalarında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hala birinci olduğunu söylemişti.

Sağlar'ın, Halk TV'de bu sözleri söylemesi sonrası Şirin Payzın ne diyeceğini bilemedi. Bir süre sözlerini toparlayamayan Şirin Payzın, "Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce'nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir?" ifadelerini kullandı. Payzın'ın, konuşamadığı anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tiye alınarak paylaşıldı.

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Yorumlar

Göktuğ

Biz çevremizdeki CHP'lilerden ne getireceğinizi çok iyi biliyoruz. Sen hiç merak etme, kin, nefret, yıkımdan başka hiç bir şey getiremesiniz.

OSMAN

FİKRİ SAĞLAR, TEK ADAM REJİMİ DEYİNCE AKLA İSMET İNÖNÜ NÜN GELDİĞİNİ BABANIN ADINI BİLDİĞİN GİBİ BİLİYORSUN LAKİN SİZE GERÇEKLERİ SÖYLETMEK NE KADAR ZORMUŞ. İSMET İNÖNÜ NÜN DAMADI METİN TOKER ANILARINDA HAVA DURUMUNU DAHİ YAYIMLAMAK İSTESEK MİLLİ ŞEF( İSMET İNÖNÜ) DEN İZİN ALIYOR, GAZETELERİN ERTESİ GÜNÜ NELER YAZACAĞINA İSMET İNÖNÜ KARAR VERİYORDU
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