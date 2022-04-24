  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP ile İYİ Parti arasında kriz! Çok fena kapıştılar
Gündem

CHP ile İYİ Parti arasında kriz! Çok fena kapıştılar

Muğla Fethiye’de CHP’nin organize ettiği 23 Nisan törenlerinde İYİ Parti Atatürk anıtı tören alanında anons edilmeyince parti yönetimi tören alanını terk etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:16:00 -
CHP ile İYİ Parti arasında kriz! Çok fena kapıştılar

Muğla Fethiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 102. yıl kutlamaları Millet İttifakı ortakları arasında kriz çıkardı. CHP’nin düzenlediği törenin ardından İYİ Parti yönetimi, Atatürk Anıtı’nda toplanarak çelenk koyma töreni gerçekleştirdi. İYİ Partili Başkan Alif Fatih Çoban, "Protokol sırasına geçtik program başladı. Ancak protokol listesinde partimizin ismini anons etmediler. Bunun üzerine İl Başkan Yardımcımız konuşma esnasında sunucuyu uyardı. 'İYİ Parti teşkilatı da burada' dedi. Uyarılara rağmen partimizin ismi anons edilmeyince burada durmanın bir anlamı olmadığını gördük. Yanlışlara göz yumacak bir İYİ Parti yok burada" diye konuştu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay