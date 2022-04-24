CHP ile İYİ Parti arasında kriz! Çok fena kapıştılar

Muğla Fethiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 102. yıl kutlamaları Millet İttifakı ortakları arasında kriz çıkardı. CHP’nin düzenlediği törenin ardından İYİ Parti yönetimi, Atatürk Anıtı’nda toplanarak çelenk koyma töreni gerçekleştirdi. İYİ Partili Başkan Alif Fatih Çoban, "Protokol sırasına geçtik program başladı. Ancak protokol listesinde partimizin ismini anons etmediler. Bunun üzerine İl Başkan Yardımcımız konuşma esnasında sunucuyu uyardı. 'İYİ Parti teşkilatı da burada' dedi. Uyarılara rağmen partimizin ismi anons edilmeyince burada durmanın bir anlamı olmadığını gördük. Yanlışlara göz yumacak bir İYİ Parti yok burada" diye konuştu.