CHP ile DEM’lenenler, terör örgütü PKK marşını okudular! İhanetin heykelini diktiler

CHP ile yaptığı “Kent İttifakı” sayesinde bazıları batı bölgelerinde olmak üzere çok sayıda il ve ilçe belediyesini ele geçiren DEM Parti, işe hızlı başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında AK Parti Grubu’nun İstiklal Marşı okunması talebini DEM Parti grubu reddetti. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki İstiklal Marşı’na saygısızlığın ardından bir skandal gelişme de Diyarbakır’da yaşandı. DEM’e geçen Bağlar Belediyesi Mehmetçik ile girilen çatışmalarda öldürülen kadın terörist anısına heykel dikti. Belediye Bağ Evinde ise çalışanlar, PKK/YPG marşı eşliğinde temizlik yapıyorlar... “Biji biji serhildan. Biji raperin. Biji takoşina me (Yaşasın başkaldırı. Yaşasın ayaklanma. Yaşasın mücadelemiz)” sözleri ile Türkiye’ye meydan okudular. DEM’in eline geçen tüm belediyelerde PKK sempatizanlarının işe alınması için çalışmalar ve bölücülük faaliyetleri hızla sürüyor. Mardin’de İstiklal Marşı, Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı. DEM’in yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan provokasyonlara girişmesi, kayyumları bir kez daha haklı çıkardı.

Terör estirmeye başladılar

Gelen tehlikeyi akit’e değerlendiren Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer, şunları dile getirdi: “CHP’nin güç verdiği DEM, ele geçirdiği belediyelerde hiç vakit kaybetmeden PKK’ya çalışmaya başladı. Gelir gelmez Diyarbakır’da terör estirmeye başladılar. Çünkü bunlar Kandil’den talimat alır. İlk işleri şanlı bayrağımızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını belediyeden indirmek oldu. PKK’nın gençlik yapılanması her yerde belediyelerde işe başvuru yapmaları konusunda çağrıda bulunuyor. Bağlar Belediyesi’nde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK’lı kadın teröristlerin anısına heykel dikmek oldu. Açılışa PKK’lı teröristlerin annelerinden oluşan sözde ‘Barış Anneleri’ kadınlar katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları, bayramda Şehidê Azadiyê (Özgürlük Şehidi) adında terörist mezarlarını ziyarette bulundu. Bu böyle gitmez. Bütün bunların müsebbibi CHP’dir. Diyarbakır Anneleri olarak CHP’yi de DEM’i de büyük bir öfkeyle kınıyoruz.”

Yine dağa kaçıracaklar!

Diyarbakır Annelerinden Ümmühan Nilifırka da, şunları söyledi: “Oğlumu kaybettiğim günden beri huzurumuz kalmadı. PKK’ya da onun partilerine de onlara destek olan CHP’ye de büyük öfke duyuyorum. Bu parti sırf analar ağlasın, ciğeri yansın diye kurulmuş. İnşallah DEM de CHP de yeryüzünden silinir. DEM bütün belediyelerde PKK propagandası başladı. PKK’lıları işe alıyorlar. Onları gören diğer işsiz gençler yine kanacak. Yine bir sürü gencimizi dağa kaçıracaklar. PKK’ya da, DEM Parti’ye de ona güç veren CHP’ye de her gün beddua ediyoruz. Allah bizim gibi yüzlerini güldürmesin.”

Annelerin ahı bırakmayacak

Gözü yaşlı Diyarbakır Annelerinden Türkan Mutlu ise şunları ifade etti: “Her gün gözü yaşlı evlatlarımızın dönmesini bekliyoruz. Kız çocuğum 11 yıldır kayıp. CHP’nin ittifak yaptığı DEM Parti’nin bağlı olduğu terör örgütü kaçırdı. Seçimlerde CHP’nin desteklediği DEM Parti yine belediyeleri ele geçirdi. Her şey sil baştan başladı. Yeni çocukları kandırıp kanlarına girecekler. Yine evlere ateş düşecek. Bütün bunların sebebi CHP ve DEM Parti’dir. Ben bir anneyim, evladım da bir kız çocuğu. Ama insan haklarını ağızlarından düşürmeyen CHP’lilerin umurunda değil. Ama annelerin ahı onların yakasını bırakmayacak. Allah bizim hakkımızı onlara bırakmasın.

Kızım Ceylan kaybolduğu zaman HDP’nin kapısına gittiğimde, ‘gitti ama sizin için gitti’ dediler. Ceylan hayırlı bir evlattı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Ben diğer üç çocuğumu vatanına devletine hayırlı bir evlat olarak yetiştirdim. Ceylan da öğretmen olacaktı. Benim silahım yok ama ben kızımı kaçırdıklarından beri yaklaşık on bir yıldır onlarla savaştayım. Benim bir yılın içinde üç acım var. Bir öğretmenler günü, bir bayram günü, bir de anneler günü. Bunlar bana çok acı veriyor. Yavrularımız dönmeden bize gün yüzü yok. Bize hayatı zehir edenlere Allah gün yüzü göstermesin”

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Mutlu musunuz Atatürkçüler?

Belediyede PKK marşı rezaletine tepki gösteren Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şu ifadeleri kullandı: “Dün bir, bugün iki. İşte Kent İttifakı’nın sonucu: PKK belediyeyi devraldı. DEM Parti’ye geçen Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nin Bağcılar’daki Bağ evinde belediye çalışanları, PKK/YPG terör örgütünün marşı eşliğinde temizlik yapıyorlar... ‘Biji biji serhildan. Biji raperin. Biji takoşina me’, yani ‘Yaşasın başkaldırı. Yaşasın ayaklanma. Yaşasın mücadelemiz’ sözleri eşliğinde çalışıyorlar. Mutlu musunuz sözde Atatürkçüler?”