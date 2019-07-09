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CHP ilçe başkanından MHP ilçe başkanına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar’ın ulusal bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

09 Temmuz 2019 Salı 23:58
CHP ilçe başkanından MHP ilçe başkanına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar’ın ulusal bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Gürbilek, Bayraktar’ın dere suyunu kanalizasyon akıyor gibi göstererek turizm sezonunun ortasında Kuşadası turizmine büyük bir darbe vurmaya çalıştığını söyledi.


Yazılı bir açıklama yapan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Ulusal bir televizyon kanalında canlı yayınlanan gerçek dışı bir haberle Temmuz ayında Kuşadası turizmine büyük bir darbe vurulmaya çalışılmıştır. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılı ortamda sadece Kuşadası’nın değil, tüm ülkemizin en büyük beklentisi turizm gelirleri olmasına rağmen, söz konusu canlı yayına katılan MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, yaptığı yalan ve gerçek dışı açıklamalarla dere suyunu kanalizasyon akıyor diye göstererek, Kuşadası turizminin ölüm fermanını Temmuz ayında vermeye çalışmıştır" dedi.


MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar’ı aklıselim davranmaya çağıran Gürbilek, “İlçe başkanı olarak aklıselim davranması gereken Mustafa Bayraktar’ın sürekli mavi bayrak alan Kuşadası plajlarını ’kanalizasyon akıyor’ yalanlarıyla ’girilemez’ gibi göstermeye çalışması büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Çünkü canlı yayın yapılan Atatürk Anıtı çevresindeki alanda dere yatağı bulunmaktadır ve denize akan da bu DSİ’ye bağlı bu derenin suyudur. MHP İlçe Başkanı’nın hiçbir araştırma yapmadan dere suyunu kanalizasyon gibi göstermeye çalışarak CHP’li belediyeleri yıpratma çabalarının yakışık ve seviyesiz olması kadar turizm sezonunun ortasında bulunduğumuzu hesaba katmadan yaptığı bu büyük gaf, ekmeğini turizmden kazanan esnafımıza ve Kuşadası halkına ihanettir. Kendisi de bir hediyelik eşya satıcısı olan MHP İlçe Başkanı bu açıklamalarının ardından yaşanması muhtemel olumsuzlukların hesabını Kuşadası halkına nasıl verecektir. CHP’li belediyeleri yıpratma sevdasıyla kendisine uzatılan mikrofona canlı yayında bilgisizce açıklamalar yaparak, Kuşadası turizmine darbe vurmaya çalışan MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar’ı kınıyor ve Kuşadası çıkarları için sorumlu olmaya ve aklıselim davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 23:58
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