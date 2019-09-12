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CHP İl ve İlçe Yönetimi 12 Eylül darbesini kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir İl ve İlçe Yönetimi yaptığı açıklamayla 12 Eylül darbesini kınadı.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:03
CHP İl ve İlçe Yönetimi 12 Eylül darbesini kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir İl ve İlçe Yönetimi yaptığı açıklamayla 12 Eylül darbesini kınadı.


Yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü bugün. Bundan 39 yıl önce yurdunu, vatanını sevenlerin yok edilme hareketinin başladığı kara gündür. Amerika’nın kuklalarının darbe yaptığı gündür. Vatan evlatlarını “asmayalım da besleyelim mi?” denilerek gencecik fidanların yaşları hukuksuzca büyütülerek yok edildiği bir gündür 12 Eylül. 650 bin kişi göz altına alınmış 1 milyon 683 bin kişi kanunsuzca fişlemiş, 210 binden fazla dava açılmış ve sadece siyasi düşüncesi nedeni ile 50 kişi idam edilmiş, sayıları belirlenemeyecek kadar çok kişi gözaltında ve cezaevinde infaz edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinden yanayız. Dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de tüm darbelerin ve darbecilerin karşısında olacağız" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:03
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