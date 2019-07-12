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CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il başkanları ziyaretleri kapsamında MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’i ziyaret etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il başkanları ziyaretleri kapsamında MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’i ziyaret etti. MHP İzmir İl Başkanlığında buluşan iki başkan da kent için birlikte çalışacakları mesajını verdi.


AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi İzmir il başkanlarını makamlarında ziyaret eden, kentin sorunlarını ortaklaşa çözmek yönünde mesajlar veren CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bugün de MHP İl Başkanı Veysel Şahin’i ziyaret etti. Her iki partinin de il yöneticilerinin hazır bulunduğu buluşmada konuşan Deniz Yücel, İzmir’e daha iyi hizmet etmek için bunu yaptıklarını söyleyip, ’31 Mart yerel seçimleri, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonra siyasi partilere ziyaret gerçekleştiriyoruz. Demokrasi yarışı sona ermiş durumda. Bundan sonraki süreçte kentimize, ülkemize nasıl daha iyi hizmet edebiliriz düşüncesiyle partilerimize ziyaret gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz görevler, her şeyden önce halka hizmet etmek için olan görevler. İdeolojilerimizde belli farklılıklar olabilir fakat bizi ortak tutan değerlerimiz var. Her şeyden önce devletimiz var, milletimiz var, bayrağımız var. Bugün CHP yerelde iktidar, merkezde AK Parti iktidar. Yarın başka bir parti de yerelde ya da genelde iktidar olabilir. Önemli olan halkımızın bize vermiş görevi hakkıyla yerine getirebilmektir. Bunun için sizlerle daha fazla bir araya gelerek, sizin destekleriniz, katkılarınızla farkındalık yaratmalıyız. Demokrasiyi daha iyi hayata geçirerek, yerelde güçlenerek, yaşadığımız kente hizmet etmek istiyoruz’ diye konuştu.


MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de ’Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra parti, sonra ben diyerek çalışan bir parti. Tabii ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezidir. Bizim için bayrağımız, ülkemiz çok kıymetli, İzmir çok kıymetli, CHP ve AK Parti ile birlikte çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
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