CHP İl Başkanı Sarı: "Balıkesir’den 6 bin seçmenin ulaşımını sağladık"

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, 23 Haziran’da gerçekleştirilen İstanbul seçimlerini değerlendirdi. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir’in de seçimin kazanılmasında büyük bir etken olduğunu dile getirdi. Sarı Balıkesir’den İstanbul seçimlerinde oy kullanmak isteyen 6 bin civarında seçmenin otobüsler ve gemilerle İstanbul’a gönderildiğini ifade etti.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Biliyorum ki hepimizin yüreği pır pır ediyor, büyük bir coşku ve heyecan var. Arzu etmiş olduğumuz, hakkımız olan, emeğimizin karşılığı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının mazbatası dün halkımızın iradesiyle yeniden Ekrem İmamoğlu’na verilmiştir. Hepimize hayırlı olsun. Bu bir demokrasi mücadelesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ötesinde bugün İstanbul’da 23 Haziran’da yapmış olduğumuz seçim bir belediye başkanlığı seçimi değil, bunun da ötesinde bir demokrasi mücadelesiydi. Bu demokrasi mücadelesi için hepimiz çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bütün partililerimin gayretini, çabasını ve mücadelesini görüyorum ve bu süreçte emek veren sizlere, her birinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

“Sevgi ve saygı dili kazandı”

"Bugün ülkemizde bundan sonraki siyasi dönem için bir gerçek ortaya çıkıyor. Bugün artık sevgi ve saygı dili, birlik ve beraberliğin dili, bugün artık kin ve nefret diline karşı sevgi ve saygı dilinin kazanabileceğini hep birlikte gördük" diyen Sarı şöyle devam etti:

"Bundan sonrasında da birbirimizin görüş farklılıklarına saygı duyarak, kutuplaşmadan kucaklaşarak kazanabildiğimizi hep birlikte gördük. Çatışarak, ayrışarak, düşmanlaşarak değil, bunu yapanlara karşı sevgiyle sarılan, çatışma dilinden uzak kalan ve saygıdan asla ayrılmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Bu başarı kolay olmadı, ama bundan sonrası hepimizin mücadelesi olacak. Bu başarıyı taçlandıracak olan önümüzdeki dönemde bizlerin yapacağı sahadaki siyasi çalışmalardır. Siyasetimiz artık Millet İttifakı ruhuyla olacak. Siyasetimiz toplumun her kesimini kucaklayarak olacak."

“Balıkesir’den İstanbul’a 6 bin seçmen götürdük”

İstanbul seçimlerinde Balıkesir’den 6 bin civarındaki seçmenin İstanbul’a götürüldüğünü ifade eden Serkan Sarı, “Bu süreçte biz de Balıkesir olarak yoğun çalışmayla katkı sağladık İstanbul seçimlerine. Neler yaptık? Bayram döneminde Balıkesir’e İDO ile gelen İstanbul seçmenine ilçe örgütümüz Ekrem İmamoğlu’nu tanıtan broşürlerle karşıladı ve bu şekilde yolcu ettiler. Susurluk’taki ilçe örgütümüz yine aynı şekilde bayrama gidenlere bu anlamda Ekrem İmamoğlu’yla ilgili broşür dağıttılar, destek istediler. Sonrasında seçim günü yaklaştığında İstanbul’a gidemeyecek olan, maddi imkanı olmayan seçmenlerimizin ilçe başkanlıklarımıza başvurularının hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Balıkesir Türkiye’de bu anlamda en fazla seçmenin ulaşımını sağlayan il oldu. Buna da katkı sunan bütün ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bunun yoğunluğu Körfez bölgesindeydi. Tatilci olup, buraya gelmiş olan ama maddi imkanları elvermeyen seçmenlerimizin yoğun bir talebi vardı Körfez ve Güney Marmara bölgesinde. Balıkesir’den yaklaşık 150’ye yakın büyük araç, 3 tane gemiyle takribi 6 bin seçmenimizi İstanbul’a ulaşımını sağladık. Götürdük ve aynı şekilde Balıkesir’e geri getirdik. Bu süreçle ilgili de finansmanı, kaynağı gönüllüler ve bağışçılarla, bu mücadeleye inanmış halkımızın her bir ferdiyle oldu. 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira veren vatandaşlarımız oldu. Hepsinin katkısıyla, herkes gönlünden ve bütçesinden sağlayabildiği kadarıyla bu mücadeleye katkı sundu. Biz İstanbul seçimlerinde devletin bütün imkanlarına rağmen halkın imkanlarıyla mücadele ettik. Bu zafer milletin zaferiydi ve Balıkesir’de oy kullanmak isteyen herkesi İstanbul’a taşıdık. Bu konuda emek veren il yöneticilerimizi, ilçe başkanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.