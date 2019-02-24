CHP İl Başkanı Bilge’den yarım kalan yatırımlar hatırlatması

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu’nu hedef alan eleştirilerde bulundu.

Yapılanların, yapılacakların teminatı olduğunu ifade eden CHP Giresun İl Başkanı Bilge, AK Parti Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu’na AK Parti İl Başkanlığı döneminden tamamlanamamış hizmetleri hatırlattı.

CHP İl Başkanı Bilge yaptığı açıklamasında "İktidar partisinin il başkanı olduğu süre içerisinde Giresun’un çözüm bekleyen sorunlarına çözüm bulamamış olan Aytekin Şenlikoğlu Belediye Başkanı olduğunda yapacağı projeleri açıklaması çok da inandırıcı gelmemektedir. Aytekin Şenlikoğlu, partisinin Merkez İlçe Başkanlığı’nı ve İl Başkanlığı’nı yaptı. Ancak görevde bulunduğu süre içerisinde bitmeyen bir Batlama Grup Yolu, bitmeyen Güce, Dereli ilçe yolları ve Ak Parti iktidarı boyunca da bitmeyen bir Çanakçı yolu bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Bu yollar ki birkaç yıllık değil neredeyse 10-15 yıldır tamamlanamayan yollar. Partisinin İl Başkanı olduğu süre içerisinde bu yolları dahi tam anlamıyla bitiremeyen Şenlikoğlu’nun vaatlerinin inandırıcılığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şimdi çıkıp bu yollar benim sorumluluğumda değil midir diyecektir. Eğer iktidar partisinin il başkanıysan Özel İdare’nin yaptıkları da sorumluluğundadır, Karayolları’nın yaptıkları da sorumluluğundadır” dedi.

“Kültür Han Projesi’nin ödeneği geri gitti”

AK Parti’nin 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi seçim vaadinde bulunduğu projeler arasında yer alan Kültür Han Parojesi’nin hayata geçmemesi bir tarafa ödeneğinin de elde tutulamadığını ileri süren Bilge “AK Parti Belediye Başkan Adayı Şenlikoğlu, ’Maket değil, projeler yapmaya geliyoruz’ sloganları dillendiriyor. Ancak 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi maket üzerinde açıklamalarda bulunduğunuz Kültür Han Projesi’nin ne olduğunu da sormak isterim. Bilmiyorsanız söyleyeyim öve öve bitirilemeyen ve partinizin milletvekilleri tarafından seçim kampanyası haline dönüştürülen Kültür Han Projesini bırakın hayata geçirmek, ayrılan ödenek dahi geri gitmiştir. İl Başkanı olduğunuz süre içerisinde bu projelere dahi sahip çıkamayan bir aday olarak asılında maketlerle seçim kazanma stratejisini bir kez daha ortaya koymaktasınız ve bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Dolayısıyla il başkanlığı,belediye başkanlığının nasıl olacağını ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“Liman yapımı durdurulmuştu, yeniden başladı”

AK Parti Belediye Başkan Adayı Şenlikoğlu’nun İl Başkanlığı’nda liman çalışmalarına karşı çıktığını da eleştiren Bilge “Giresun’da onlarca Sivil Toplum Kuruluşları istihdama katkı sağlaması beklenen Giresun Limanı’nın çalışması için imza toplarken Aytekin Şenlikoğlu çalışmaları durdurma yoluna gitmiştir. Giresun Yerel Medyasında Giresun Limanındaki çalışmaların ’Giresun’un önünü kesiyor’ diye açıklamalarda bulunarak çalışmaları durdurduğu unutulmamalıdır. Ancak buradaki asıl mesele şudur. Bugün çalışmaları devam eden limana depo yapımında ne değişti? Ne değişti de çalışmalar yeniden başlatıldı. ’Giresun’un önünü tıkıyor’ diye inşaatını durdurmak istediği liman depoları bugün Giresun manzarasını kapatmıyor mu? Yoksa yaptığı engellemenin bir hata olduğunu mu anladı? Bunu kamuoyu ile paylaşmalıdır” açıklamalarında bulundu.