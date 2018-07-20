CHP ikitidarı halka 'süpürge tohumu' yedirmiş!

Sarı saplı süpürgelerin halk arasında 'süpürge otu' olarak bilinen ottan yapıldığını anlatan yazıda tarihimizin karanlık dönemi olarak bilinen CHP’nin tek başına iktidar olarak hüküm sürdüğü yıllarda toplumun yokluk içinde nasıl hayat mücadelesi verdiğinin kanıtı olan, o dönemleri özetleyen bir cümle çok dikkat çekti.

Ülkeyi yokluk içinde bırakan CHP iktidarının milletimizin malına bile göz koyduğu bilinen bir gerçektir. Ülke yokluk ile mücadele ederken halkın refahını düzeltmek için çare aramak yerine, halkı iyice yokluğa sürükleyen, halkının elinde bulunan bir avuç buğdaya bile göz diken dönemin CHP iktidarı milletin elinde bulunan buğdaya, arpaya el koymuştur. Arpası buğdayı gasp edilen halkımız ise sarı saplı süpürgelerin tohumunu öğüterek kullanmıştır.

Bugün yayınlanan o yazıda bir kez daha bize o acı günleri hatırlattı. İşte bize CHP’nin gerçek yüzünü bir kez daha hatırlatan o bölüm:

“…Geleneksel süpürge üretiminde; "süpürge otu" kullanılır. Otun olgunlaşmasıyla hasat yapılır. (CHP'nin tek parti iktidarında, halkın buğdayına arpasına devlet el koyduğu için "süpürge tohumu yediği yıllar varmış, unutmayın!)

Gerçi süpürge dendiğinde artık akla onlar gelmiyor. Sarı süpürgeler bir kullanım eşyası olarak değil, süslü, renkli ve sadece görsel güzelliğe uygun bir süs eşyası olarak üretilmekte ve bu yönde de pazar, alıcı bulabilmektedir. Ne de olsa süpürge ile ilgili oluşan pek çok gelenek var. Anadolu'da evlenme geleneklerinde önemli yer tutar. “