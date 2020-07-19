CHP iBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak sözler: Şerefsiz genel başkanınıza bakın

CHP iBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, 5 gün önce Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İBB Meclisi Temmuz Ayı Oturumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağıza alınmayacak skandal sözler kullandı.

Hayasız sözleri mikrofona yansıdı

Oturumun yapıldığı salonda duyuru ve bilgilendirme için sunucu tarafından kullanılan mikrofona yansıyan sözlerde CHP'li Kahraman, "Şerefsiz genel başkanınıza bakın" şeklinde hayasız ifadeler kullanılıyor.

"Hukuken hesabı sorulsun"

Öte yandan sunucunun "Biz bu üslubu kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdiği alçakça ifadeye sosyal medyada da infiale neden oldu. Kahraman'a çok sert tepkiler gösteren kullanıcılar, Kahraman hakkında hukuki sürecin başlatılmasını talep etti.