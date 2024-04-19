CHP holiganlığının sonu! Adıgüzel’i aklamaya çalışan Nevşin rezil oldu
CHP’lilerin belediyeleri nasıl babalarının çiftliği gibi kullandığı, yerel yönetimlerin adeta aile şirketine döndüğü ortaya çıktıktan sonra CHP yandaşı Nevşin Mengü CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in eşini bir diğer CHP’li Çekmeköy Belediyesi’nde işe sokmasını aklamaya kalktı, yaptığı açıklamayla yine rezil rüsva oldu.
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri CHP’nin galibiyetiyle tamamlandı. AK Parti seçmeninin özellikle Filistin ve emekli maaşı konuları nedeniyle sandığa gitmemesi seçim sonuçlarında doğrudan etkili oldu. CHP’liler kazandıkları değil, AK Parti’nin kaybettiği belediyelerde yönetimi ele geçirdikten sonra şehir ve ilçe bazında kendi ideolojilerini halka hızla tanıttı… Nitekim CHP’li belediyeler aile şirketine döndü.
CHP’li Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Yenimahalle, Buca ve Bornova Belediyeleri’nde ortaya çıkan aile saltanatları, kamuoyuna CHP kafasının nasıl çalıştığını layıkıyla gösterdi…
Aklamaya kalkınca rezil oldu
Türkiye’nin gündemine oturan aile saltanatı skandallarının en barizi Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tarafından sergilendi. CHP’de 3 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel’i Çekmeköy Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak işe sokturdu.
CHP’lileri bile irrite eden skandalın ardından yandaş/fondaş medyanın bayrak taşıyanı Nevşin Mengü dinleyenlere kahkaha attıran bir açıklama yaptı.
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İnternet üzerinden yayın yapan Mengü, “Ataşehir belediye başkanı Onursal Adıgüzel karısı için torpille atama yaptıracak olsa CHP'de Genel başkan yardımcısı olduğu zaman yaptırırdı” dedi.
Karısını Kadıköy’de müdür yapmış!
Mengü, “Yapsa önceden yapardı” diyerek Onursal Adıgüzel’i savunmaya kalktı… Adıgüzel eşini daha önce zaten Kadıköy’de işe sokturmuş!.. Ortaya çıkan belgede, Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel’in CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde Müdür olduğu görüldü.
Mengü’nün düştüğü rezil durum, CHP’deki skandalları savunmaya kalkanların nasıl bilmeden konuştuğunu veya göz göre göre yalan söylediğini gözler önüne serdi.
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