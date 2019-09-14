0553 313 94 23

CHP heyeti altın madeni sahasında incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki altın arama maden sahasına giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 22:29
CHP heyeti altın madeni sahasında incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki altın arama maden sahasına giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


İlk olarak şirket yetkilileri gelen heyete yaptıkları çalışmalar hakkında bir brifing sunarken, daha sonra altın arama sahasındaki ayrıştırma çalışmaları ve siyanürle yapılan çalışmaları yerinde incelettiler.


Maden arama şirketi yetkililerinden Gülsün Atagün gelen heyete birçok konuda bilgiler aktardı. Atagün, “Kullandığımız her aletin içerisinde metal var. Bu madenciliğinde yapılması gerekiyor. Madencilik çevreye duyarlı şekilde suyu, havayı kirletmeden yapılıyor. Bizlerde bu bölgede yaşayan kişileriz. Madencileri insanları öldürüyor gibi göstermeleri bizleri son derece rahatsız ediyor. Bizler yaptığımız çalışmalar bitince tekrar yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Bizlerde yeşili seven kişileriz. Sonuçta ülkemizin de bu kaynaklara ihtiyacı var” dedi.


Yukarıbahçeler Mahallesindeki alanda yapılan altın arama sahasındaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Yetkililer burada yapılan çalışmalar hakkında bizlere bilgi aktardılar.Sonrasındabelli verileri de bizlere gönderecekler.Sonuçta bizlerde onlardan aldığımız verileri uzman arkadaşlarımız değerlendirecekler. Şirket yetkilileri bizlere burada ki süreçte yaptığı çalışmalarda doğaya hiçbir zarar vermediklerini söylediler. Tamamen uygun ortamlarda altın arama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini uygulamalı olarak gösterdiler. Burası sonuçta bir üretim tesisi doğaya zararı var. Açılan bir alan var ve burada faaliyetini şirket yapıyor. İnsan hayatını ne kadar etkiliyor bu durum bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Bu çevreden de zaman zaman şikayetler geliyor su ve yetişen doğal bitkiler hakkında. Bunlarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacağız” diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı ve partililer eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 22:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Abdullah Avcı: "95 dakika eşit..
    3. Elazığ’ın meşhur Salçalı Köfte..
    4. Sumudica: "Bugünkü maç 9-2 bitseydi..
    5. Hikmet Karaman yerinde durmadı
    6. Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri..
    7. Korkmaz: ”Oyunun hakkı bu olmamalıydı”
    8. Yusuf Kaplan ikiyüzlülere seslendi:..
    9. Maçın ardından
    10. Karaman: ”Sakat ve cezalı..
    11. Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye'de
    12. YTB Başkanı Eren: “Gençlerimiz..
    13. AK Parti’den basın açıklaması
    14. Çankırı’da 13. deprem meydana geldi
    15. Annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye..
    16. Çankırı'da deprem! Son dakika deprem..
    17. Kocaeli’de devlet hastanesinin acil..
    18. Çankırı beşik gibi! 1 saatte çok..
    19. "Netanyahu kazanırsa İsrail..
    20. Maçın ardından
    21. Kilis’te "Vatan şairleri buluşması"
    22. Ev yapımı milföy hamuru! Milföy hamuru..
    23. Futbol: Süper Lig
    24. Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    25. Gaziantep'te gol şov: 3-0 geriden..
    26. CHP heyeti altın madeni sahasında..
    27. Kedilerin zehirlenerek telef edildiği..
    28. AFAD: "Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde..
    29. İtalya’nın yeni hükümeti göçmenleri..
    30. Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...