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CHP Heyeti Adıyaman’da incelemelerde bulundu

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile CHP PM üyeleri Pınar Uzun, Erbil Aydınlık ve CHP Adıyaman İl ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları üyelerinden oluşan CHP Heyeti Adıyaman’daki doğa hakları ihlallerini incelemek üzere yerinde incelemeler yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:49
CHP Heyeti Adıyaman’da incelemelerde bulundu

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile CHP PM üyeleri Pınar Uzun, Erbil Aydınlık ve CHP Adıyaman İl ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları üyelerinden oluşan CHP Heyeti Adıyaman’daki doğa hakları ihlallerini incelemek üzere yerinde incelemeler yaptı.


CHP heyeti ilk olarak Sitilce’de hastaneye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Adıyaman merkez ve merkeze bağlı köylere ait katı atıkların depolandığı alanı ziyaret etti.


Şehrin kanalizasyon sularıyla alakalı açıklamalarda bulunan CHP heyeti, etrafa mikrop ve kötü koku saçıldığını, bölgede sıtma hastalığının yaygın olduğunu, 45 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, halk sağlığını hiçe sayan politikalar ve gerekli önlemlerin alınmaması sonucu karşılaştıkları manzaranın vahim olduğunu belirttiler.


Yaylakonak Beldesini ve Çelikhan’ın Pınarbaşı Beldesini ziyaret eden heyet, etkin çözümler için yerel yönetim politikaları doğrultusunda yöredeki sorunların, yaşanan sıkıntıların nasıl çözülebileceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Heyet daha sonra Çelikhan ve Kahta ilçelerinde bir takım yaptığı incelemelerin ardından Cendere ve Nemrut Dağı’nı da gezerek inceleme yaptı.


Yapılan incelemeler sonrasında hazırlanacak olan raporların ilerleyen günlerde kamuoyla paylaşılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:49
  1. doğa

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