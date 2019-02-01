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CHP-HDP ittifakına PKK'dan destek!

CHP-İP ve HDP ittifakına Kandil'den destek geldi. KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Xebat Andok "AKP-MHP'ye kaybettirmeyi temel strateji olarak belirlemek, bu faşist iktidarı yenilgiye uğratıp, iktidardan düşürmek için her türlü çabanın içinde olmak, bu doğru bir stratejidir. " dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 12:26
CHP-HDP ittifakına PKK'dan destek!

Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından ANF'ye konuşan KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Xebat Andok, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde kurulan CHP-İP ittifakına, gizliden destek veren HDP'nin stratejisini doğru bulduklarını belirtti.

"AKP-MHP'nin kaybetmesini hedeflemek doğru strateji"

Her seçimde tek dertleri, Türkiye'nin daha iyiye gitmesi yerine AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı olan CHP ve İP'in yanında yer alan HDP'ye, güç aldığı yerden Kandil'den de bu davranışına onay geldi.

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Andok, HDP'nin stratejisiyle ilgili; "AKP-MHP'ye kaybettirmeyi temel strateji olarak belirlemek, bu faşist iktidarı yenilgiye uğratıp, iktidardan düşürmek için her türlü çabanın içinde olmak, bu doğru bir stratejidir. " dedi.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:26
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  • Misafir Misafir 14 dk önce
    Sorun değil tayyibin kankası terörist barzani emir verir hemen vazgeçerle. Bence tayyibe söyleyin öz biladerine bi telefon açsın.

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