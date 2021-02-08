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Gündem CHP-HDP ilişkisini en iyi anlatan fotoğraf
Gündem

CHP-HDP ilişkisini en iyi anlatan fotoğraf

CHP ile HDP heyetinin görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında çekilen bir fotoğrafı CHP-HDP ilişkisini en iyi anlatan fotoğraf olduğunu vurgulayan Ahmet Hakan, "CHP ile HDP arasındaki ilişki, bundan daha iyi anlatılamazdı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 09:39:00 -
CHP-HDP ilişkisini en iyi anlatan fotoğraf

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP ile HDP'nin görüşmesinden sonra yapılan basın açıklamasında çekilen fotoğrafa işaret ederek, "CHP ile HDP arasındaki ilişki, bundan daha iyi anlatılamazdı" ifadelerini kullandı.

İşte Hakan'ın bugünkü yazısındaki o bölüm:

Normalde bir parti, başka bir partiyi ziyaret ettiğinde...

Görüşme biter, iki parti heyetleri beraberce basının huzuruna çıkar ve açıklama yapar.

Fakat CHP-HDP görüşmesinden sonra böyle olmuyor.

Ne oluyor?

HDP heyeti, tek başına açıklama yapıyor.

İşte budur!

CHP ile HDP arasındaki ilişki, bundan daha iyi anlatılamazdı.

Nedir bu fotoğrafta anlatılan?

Şudur:

- Temasta olalım ama yakın olmayalım.

- Görüşelim ama beraber fotoğraf vermeyelim.

- Müzakere edelim ama belli etmeyelim.

- Konuşalım ama küsmüşüz gibi yapalım.

- Bir araya gelelim ama çok da yakın olmayalım.

- Siyasal yakınlık olsun ama sosyal mesafeyi ihmal etmeyelim.

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