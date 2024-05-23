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Gündem CHP Hatay'ı soydu soğana çevirdi! Belediyenin borcu dudak uçuklattı
Gündem

CHP Hatay'ı soydu soğana çevirdi! Belediyenin borcu dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 12:37:00 -

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 45 basın mensubuyla Roma gezisine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, devraldığı 7 buçuk milyar TL’lik borçla “Ne Roma’sı, bizim İskenderun’a gidecek benzin paramız yok” diyerek göndermede bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart öncesindeki borç durumunun yer aldığı afişi Antakya ilçesi EXPO alanı içerisinde bulunan ve belediye başkanlığı makamının yer aldığı binaya astı.

CHP’li Lütfü Savaş’tan devralınan 7 milyar 559 milyon TL borcun yer aldığı görsel, belediyeye ait sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşılan borç görseli depremzede vatandaşlardan tepki gördü. Öte yandan Başkan Öntürk, borç çizelgesinin yer aldığı afişin önünde çekilen görüntülerle geçtiğimiz gün 45 basın mensubuyla Roma gezisine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na göndermede bulundu.

Başkan Öntürk, söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Ne Roma’sı, bizim İskenderun’a gidecek benzin paramız yok. Bu borçları bahane etmiyoruz, milletimize verdiğimiz ne söz varsa yapacağız endişe etmeyin” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eko

Siyasetçiden hesap soracak savcı adalet yok mu bu ülkede.

Hatay'lı HAKKI

Bu borçlardan kesinlikle usulsüzlük var. Eski başkanı ve ekibini mahkemeye vererek gereği yapılsın. Hele hele seçime 35 gün kala yapılan 1.9 milyar harcama niçin yapıldı. Eğer belediye kasasından başkanın resim harcaması ise kesinlikle bu para tahsil edilmelidir. Hiç bir belediye başkanının ve ya çalışanının milletin parasını kendi menfaatine kullanamaz. Bu küllüm HARAM dır. Heee chp liler SEKÜLER dir onlar bu kuraldan muaftır diyorsanız o zaman BÜYÜK HESAP günü hesabı siz verirsiniz. Bir HATAY'Iı olarak hakkımı helal etmem mümkün değil, hele hele büyük bir deprem geçirmişken.
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