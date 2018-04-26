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CHP: Gül, bizim değil Saadet'in adayı olabilir

24 Haziran seçimleri öncesi henüz adayını belirleyemeyen CHP, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili net kararını açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:01
CHP: Gül, bizim değil Saadet'in adayı olabilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA "ABDULLAH GÜL OLMASIN ŞARTI KOYULDU MU" SORUSUNA YANIT VERDİ

"Kılıçdaroğlu'na yetki verilirken, Abdullah Gül olmasın şartı gündeme geldi mi?" şeklindeki soru üzerine Özel, bu konuda çok spekülasyon yapıldığını, kendisinin ve Tezcan'ın yapmış olduğu açıklamadan sonra böyle bir tartışmanın partinin gündeminde olmadığının açıklık kazandığını, bu konuda herhangi bir tartışmanın bulunmadığını bildirdi.

"GÜL'ÜN CHP'NİN ADAYI OLMASI GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Abdullah Gül, CHP'nin gündeminden çıkmıştır diyebilir miyiz?" sorusunu Özgür Özel, şöyle yanıtladı: "CHP'nin adayı konusunda daha önce çokça tanımlamalar yapmıştık. Açıklandığında tüm CHP'lilerin büyük bir memnuniyetle kabul edeceği, hiçbirinin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacağını söylemiştik. Bu anlamda zaten CHP'nin gündeminde böyle bir tartışma yoktu. Burada bir yanlış anlaşılma olmaması gerekir. İlkelerin ve geleceğe bakış açısının ifade edilmesi gerektiği bir süreçte sunni olarak bir ismin tartışmaya açılması sonucunda... Kimseyi de rencide etmek istemiyoruz. Örneğin, Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse, Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok."

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:01
  1. Belediye Başkanı Büyükerşen
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Kadri Enis Berberoğlu
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. Aydın Uslupehlivan
  6. Milletvekili Aydın
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. CHP Parti Meclisi
  9. Milletvekili İnce
  10. Yılmaz Büyükerşen
  11. Enis Berberoğlu
  12. Selçuk Yılmaz
  13. Saadet Partisi
  14. Demokrat Parti
  15. Bülent Tezcan
  16. Meral Akşener
  17. Muharrem İnce
  18. Cumhurbaşkanı
  19. İlhan Kesici
  20. Milletvekili
  21. Abdullah Gül
  22. Kılıçdaroğlu
  23. Özgür Özel
  24. İYİ Parti
  25. İstanbul
  26. Türkiye
  27. CHP

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