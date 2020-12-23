CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan "Asgari Ücret Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin üç grup başkanvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sundukları, "Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Verdiğimiz kanun teklifinde asgari ücretin sadece işçi için değil işçinin ailesinin de geçimini kapsayacak şekilde belirlenmesini talep ettik." dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün insan hakları derneklerinin yöneticilerinin Meclise gelerek Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'ne yönelik görüşlerini siyasi parti temsilcilerine ilettiğini söyledi.

Teklifin, derneklerin örgütlenmelerine keyfi sınırlamalar getirdiğini belirten Özkoç, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi yani bizim deyişimizle cumhurbaşkanı-mafya ittifakının getirdiği sistem artık tüm dernek ve vakıfları, STK'leri tek bir imza ile kapatabilme yetkisine sahip olacak. İçişleri Bakanı, dernekteki görevliler hakkında hüküm değil soruşturmalar kapsamında dahi yargı kararı aranmadan yöneticileri görevinden uzaklaştırabilecek ve o derneğe kayyum atanabilecek." dedi. Özkoç, teklifle öngörülen bu düzenlemelerin hepsinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Derneklere ilişkin düzenlemeyi anlatan Özkoç, "Bu derneklerle ilgili çıkan yasa aynen şöyle özetliyorum: Derneklerden bir kişi suçla ilgili bir araştırmaya tabi olduğunda kayyum atayabilecekler. Yani hukukun sonucunu beklemeyecekler. Oradan görevden alınıp yerine yedek üyelerden bir tanesi seçilmeyecek, atanmayacak, kayyum atayacaklar." dedi.

"Avukatları da muhbir durumuna düşürecek bir yasa teklifi var." diyen Özkoç, kanun teklifinde avukatlara ilişkin yer alan düzenlemeyi anlattı.

Asgari ücrete ilişkin kanun teklifleri verdiklerini anımsatan Özkoç, "Verdiğimiz kanun teklifinde asgari ücretin sadece işçi için değil, işçinin ailesinin de geçimini kapsayacak şekilde belirlenmesini talep ettik. Asgari ücret artışlarının pazarlıkla değil, TÜİK tarafından ücretlerin geçici endeksi asgari geçim ücreti miktarı çerçevesinde artışların yapılması için bir düzenleme getirilsin dedik. Asgari Ücret Komisyonu daha demokratik hale getirilsin dedik. Asgari ücretten verginin kaldırılmasını istedik. En sonunda asgari ücret 3 bin 100 lira olsun dedik." diye konuştu.

SGK verilerine göre, Türkiye'de 7,5 milyon işçinin asgari ücretle çalıştığını dile getiren Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayıt dışı rakamlara bakarsak 10 milyon. Avrupa'da ise asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 10 dolayında. Türkiye'de ailelerle birlikte 40 milyon kişi ediyor. TÜİK, 40 milyon kişinin 2 bin 792 lira almasını yeterli görüyor. Ayçiçek yağının 30 liradan 65 liraya çıktığı, yumurtanın 50 kuruştan 1 liraya çıktığı, esnaf paketinde esnafa 33 lira günlük verildiği, işçiye günlük 39 lira verildiği, asgari ücretin de 2 bin 792 lira olmasını teklif ettiklerine bakınca akılda bir tek şey kalıyor: AKP milletvekilinin söylediği şey. 'Onlar kuru ekmek yiyorlarsa tok sayılırlar' demişti ya işte bu teklifin tamamı kuru ekmeğe talim ettirme teklifidir. 'Bundan sonra da asgari ücretle çalışanlar kuru ekmek yesinler bu onlara yeter' deniliyor. Kendi yaşam tarzları, saray için harcadıkları gıda rakamları Türkiye'nin gözü önündeyken, başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerinin hiç yüzü kızarmadan bu teklifi getirmesine şaşırmamak gerekir. Neden? Çünkü, onlar ne yapsalar 'yanımıza kar kalıyor' diyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet partilerine ilişkin konuşmalarına değinen Özkoç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, 'her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacak' diyor. Şunu demek istiyor: Biz, dernekleri, belediyeleri hizaya sokacağı, ses çıkartmayacaklar. Milletvekillerini tutuklayacağız, cezaevine koyacağız, ses çıkartmayacaklar ama ses çıkartan, muhalif olan bir partiyi de yaşatmayacağız. Onu da yok edeceğiz, biat eden bir muhalefet yaratacağız diyor." dedi.

"Nasıl muhalefet yaratacaksın? Alaattin Çakıcı gibi mi bir muhalefet yapmak istiyorsun? Mafyadan mı dizayn edeceksin muhalefetini?" sorularını yönelten Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti, senin sandığın kadar, o kadar ucuz kurulmadı. Türk milleti başını önüne eğmeyen bir millettir. Onlar yedi düvele karşı savaştılar, kendi ülkelerinin içinde de kendi milli değerlerine, çocuklarının geleceğine bir sarayın bir avuç azınlığına mahkum ettirmeyecek kadar yaşanmış tecrübeleri var bu milletin. Onun için bu millet, yeri ve zamanı geldiği zaman seni apartman dairesinden alıp da saraya çıkartan bu millet, saraydan alıp da hakettiğin yere göndermesini de bilecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendileri için "bunlar paralel evrende" dediğini ifade eden Özkoç, "Paralel evren arıyorsa kendi siyasi partisine bakacak. Onların milletten, kuru ekmek yiyenlerden, çöp konteynırlarından ekmek toplayanlardan haberi yok. Onlar asıl başka bir paralelde yaşıyorlar. Onların yaşadığı paralelde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımız yok. Onlar bir avuç insanla birlikte saraylarda, köşklerde, milyar dolarlarla birlikte yandaşların cebini doldurarak yaşamaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Sorular

Özkoç, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında vergi konusundaki ifadelerini sorması üzerine Özkoç, "İlgili yasa maddesi diyor ki, suçun nevi ne olursa olsun eğer devlet bir parayı, bedeli aldıysa o bedelin vergisinden muaf tutulamaz. Suçun nevi ne olursa olsun devlet bir bedeli aldıysa, bu kara para olur başka bir şey olur, ne olursa olsun, onun karşılığında devlet vergisini alır diyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Bu kara paradan, uyuşturucudan vergi alan devletin, kendi insanlarıyla ilgili kara para operasyonlarını engelleyecek maddeyi neden çıkartmadığını soruyor. Bunu biz Man Adası'nda sormuştuk. Eğer bu şirketlerin kim olduğu yani kara para aklayan yurt dışındaki şirketlerin kim olduğu açıklanırsa o şirketler Türkiye'de kara para aklayamazlar. Bu güne kadar bu yasal bir süreç olduğu halde bu şirketlerin isimlerini İçişleri bakanları açıkladı mı? Hayır açıklamadı." yanıtını verdi.

Bir soru üzerine Özkoç, özgür medyanın Millet İttifakı'nda gerçek şekilde kendi görevine döneceğini belirterek, "Yani yalaka medya, sarayın bir dediğini iki etmeyen medya, sadece sarayı gören bir medya anlayışı aslında özgür medyanın içerisinde yeri yoktur. Herkes görevini Millet İttifakı'nda düzgün yapacak. Özgür medya tekrar dördüncü güç haline gelecek. Medya mensupları soru sormaktan çekinmeyecekler. Soru sordukları zaman parmak gösterilerek azarlanmayacaklar. Medyadakiler birden FETÖ'cü konumuna düşürülmeyecek. Onlar özgürce kendi işlerini yapacaklar, hesap soracaklar biz de hesap vereceğiz." diye konuştu.

Bir basın mensubunun derneklere ilişkin düzenlemenin bir erken seçim hazırlığı olup olmadığına yönelik sorusun yanıtlayan Özkoç, "Türkiye'de konuşan, sesinin çıkaran hiçbir kurum, siyasi parti kalmayacak, STK'ler, belediyeler, meslek odaları da dahil olmak üzere hepsini dizayn edeceğiz diyor. Neden? Çünkü, seçime giderken aykırı ses çıkmasın istiyor. Ben de şöyle diyorum: Legal olanı eğer yok edersen, illegal olana imkan tanımış olursun. Eğer sen bir illegallik yaratıp onun üstünden olağanüstü hal ile bu ülkeyi bir seçime taşımak ve dizayn ettirmek istiyorsan karşında hiçbir şekilde susturamayacağın, dizayn edemeyeceğin, satın alamayacağın, parmak sallayamayacağın CHP var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında aldığı karara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine Özkoç, şu yanıtı verdi:

"AİHM bir karar alıyor. Erdoğan için bir karşılığı yok. Anayasa Mahkemesi de bir karar alıyor. Enis Berberoğlu'yla ilgili 'hak ihlali vardır' diyor, Erdoğan için herhangi bir karşılığı yok. Neden biliyor musunuz? Onun uluslararası sözleşmelerle ilgili kendisinin kabul edeceği çizgide olursa kabul, değilse ret. Neden? Çünkü o, bu ülkeyi uluslararası anlaşmalara, hukuka, adalete bağlı yönetmiyor. O, ülkeyi diktatörlükle yönetiyor. İşte onun için Recep Tayyip Erdoğan diktatördür diyoruz. Yasaları tanımayan, uluslararası sözleşmelere 'beni ilgilendirmiyor' diyen, Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan bir lider dünyanın neresinde olursa olsun diktatördür."

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nde İçişleri Bakanına verilen yetkilere ilişkin düzenlemeyi, Genel Kurulda geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne taşıyıp taşımayacaklarına ilişkin soru üzerine Özkoç, "Milletin aleyhine olan her şeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşırız." dedi.

Bir basın mensubunun, "HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun firari FETÖ'cülerle bir video konferans yöntemiyle görüştüğü ortaya çıktı. Bir siyasetçi olarak HDP'nin FETÖ'cülerle görüşmesini nasıl yorumlamak lazım." sorusu üzerine Özkoç, "Kim olursa olsun CHP milletvekilleri dahil olmak üzere ne olursa olsun terör örgütüyle herhangi bir görüşme mümkün değildir, doğru da değildir ama onun nedir, ne anlamda, nasıl görüşmüştür ayrıntılarını bilmiyorum." dedi.

FETÖ'nün siyasi ayağına dikkati çeken Özkoç, "FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadan, konuşulmadan, tartışılmadan bizi susturmak isteyen her kesime karşı dimdik dururuz. Onlara, 'siz FETÖ'yü desteklediniz, genelkurmay başkanımızı içeriye hapsettiniz, orada kendi atadığınız generalleri göreve getirdiniz, 15 Temmuz darbe kalkışmasına neden oldunuz' deriz. Buna neden olan her kimse başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere hangi milletvekiliyse, siyasi partidense siyasi ayağının ortaya çıkıp bu işin temizlenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



