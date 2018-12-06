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CHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Giresun ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Tirebolu belediye başkan adayı, CHP Alucra belediye başkan adayı, CHP Görele belediye başkan adayı, CHP Piraziz belediye başkan adayı, CHP Eynesil belediye başkan adayı, CHP Bulancak belediye başkan adayı, CHP Dereli belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:26
CHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Giresun ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Tirebolu belediye başkan adayı, CHP Alucra belediye başkan adayı, CHP Görele belediye başkan adayı, CHP Piraziz belediye başkan adayı, CHP Eynesil belediye başkan adayı, CHP Bulancak belediye başkan adayı, CHP Dereli belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Giresun belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu

CHP Giresun Tirebolu belediye başkan adayı Burhan Takır

CHP Giresun Eynesil belediye başkan adayı Ahmet Latif Karadeniz

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:26
  1. CHP Tirebolu belediye başkan adayı
  2. CHP Alucra belediye başkan adayı
  3. CHP Görele belediye başkan adayı
  4. CHP Piraziz belediye başkan adayı
  5. CHP Eynesil belediye başkan adayı
  6. CHP Bulancak belediye başkan adayı
  7. CHP Dereli belediye başkan adayı
  8. CHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayları 2019

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