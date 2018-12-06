CHP Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay'dan provokatif paylaşım!
CHP Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay, Fransa'daki akaryakıt zamlarını protesto eden 'sarı yeleklilerin' fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşaraak, halkı sokağa çağıran skandal ifadeler kullandı.06 Aralık 2018 Perşembe 22:14
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda halkı sokağa çağırdı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden 'sarı yeleklilerin' fotoğrafını paylaşan Tunçay, "Paris sararırken Ankara yeşil kalamaz" notunu ekledi.
Daha sonra kaldırdı
Yaptığı skandal paylaşımı bir süre sonra hesabından kaldıran Tunçay, CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
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